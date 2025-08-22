「それ…パパにうつされたの？」2歳児が凍るような目で指摘！“ママの状態”に爆笑の23万いいね【ママリ】

お風呂で脇毛を見た2歳、真剣な発言に23万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

子どもとお風呂に入る時間は、親にとって忙しいながら時には癒やしも得られる時間。子どもと会話やスキンシップを楽しめるのは、乳幼児期ならではかもしれませんね。





２歳と風呂ってたら冬で処理してない私の脇毛見て真剣な顔で「ﾏﾏ……それ…ﾊﾟﾊﾟにうつされたの…？」って聞いてきて死ぬほど笑った。

投稿者・アボカドちゃんさんが、2歳の娘さんとお風呂に入ったときのこと。ありのままのママの姿を見て、2歳児が想像力を駆使して問いかけた言葉が、なんともおもしろいものでした。

なんとも子どもらしい予想外の発想。お風呂場で笑い声が響きわたる様子が浮かんできそうです。この問いかけに、ママが何と答えたのかも気になります。この投稿には「笑わせてもらいました」「子どもの発想力は豊か」「大人にない視点が天才的」などのリプライが寄せられていました。



アボカドちゃんさんの娘さんが成長したとき、今回のかわいいエピソードを聞かせてあげたいですね。子どもの純粋な発想にキュンとくる投稿でした。

「夫が童心に返りすぎ」妻の投稿に9.1万いいね

子どもとおもちゃで遊んでいて、親の方が夢中になってしまった経験はありませんか？



投稿者・べべ 𓅯 1y4m ☺︎(@okbebe12)さんはある日、息子に買ったおもちゃで誰よりも楽しむ夫を目撃。「童心に返りすぎている」と語るべべさんの夫の姿に、思わず笑みがこぼれるはず…。

©okbebe12

息子に買ったおもちゃで夫が童心に帰りすぎてる

この写真を誰が見ても、夫が一番楽しんでいるように見えるでしょう。子どもと目いっぱい楽しむ姿が、とてもほほ笑ましいですね。この投稿には「作り始めると意外に親がハマっちゃうんですよね(笑)」「お父さん楽しそうで何より」といったコメントが寄せられていました。



お子さんにとっても、パパが全力で遊んでくれたらうれしいはず。べべさんの夫の楽しそうな写真から、家族愛あふれる時間が伝わってくるすてきな投稿でした。

出産退院日に義母がやってきて…3分間のできごとに9万いいね

出産を終えたママはとても疲れているはず。多くの家族・親戚がわが子の誕生を喜びお祝いしてくれることはうれしいものの、できれば親戚への挨拶は二の次、三の次にしたいという思いではないでしょうか。「義両親が押しかけてきて大変」「来てくれるのはいいけれどゆっくりできない…」などの声を聞くこともあります。



投稿者・もふこ☺︎🐈0m👶🌸さん。無事に出産を終えて、退院の日を迎えました。そこに義母がやってきたそうなのですが？

我がｷﾞｯﾎﾞ、退院に合わせて1時間以上かけ電車で来る

産院前で私たち3人の写真を撮り「お疲れ様でした。体調は大丈夫？」と労いの言葉を掛けて頂き、夫には「あんたがしっかりするんやで」と。お祝いを頂き滞在時間3分程で颯爽と帰って行きました🙏✨

義母の対応にもやっとするエピソードかと思いきや、とてももふこ☺︎🐈0m👶🌸さんを労わる義母の対応は心あたたまるものでしたね。めでたい退院の日ではありますが、もふこさんにとってはまだ体がガタガタで動くのも大変なとき。義母をもてなす余裕はないはず。そんな嫁側の気持ちを理解してくれている義母の対応はまさに神ですね。



この投稿に対して「おかあさん潔い」「声かけもお祝いもパーフェクト」と義母の行動に称賛のリプライが寄せられました。孫をもっと見ていたい気持ちはこらえて、嫁を気遣ってくれる義母とは今後も良い関係を築けそうですよね。もふこさんの感謝の気持ちと、義母の優しさが伝わる温かい投稿でした。

記事作成: みー

（配信元: ママリ）