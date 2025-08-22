【BanG Dream! プレミアムフィギュア MyGO!!!!! 長崎そよ】 8月22日より順次展開

ブシロードクリエイティブは、プライズフィギュア「BanG Dream! プレミアムフィギュア MyGO!!!!! 長崎そよ」を8月22日より順次展開する。

本景品は「BanG Dream!（バンドリ！）」に登場するバンドグループ「MyGO!!!!!」のメンバー「長崎そよ」をプライズフィギュア化したもの。大きさは約180mmで、手を後ろに組むポーズと柔らかな笑顔で前に進む姿が表現されている。

(C)BanG Dream! Project