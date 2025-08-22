「BanG Dream!」より「MyGO!!!!!」長崎そよがプライズフィギュア化。8月22日より順次展開
【BanG Dream! プレミアムフィギュア MyGO!!!!! 長崎そよ】 8月22日より順次展開
ブシロードクリエイティブは、プライズフィギュア「BanG Dream! プレミアムフィギュア MyGO!!!!! 長崎そよ」を8月22日より順次展開する。
本景品は「BanG Dream!（バンドリ！）」に登場するバンドグループ「MyGO!!!!!」のメンバー「長崎そよ」をプライズフィギュア化したもの。大きさは約180mmで、手を後ろに組むポーズと柔らかな笑顔で前に進む姿が表現されている。
📣本日からゲームセンターに登場‼- ブシロードプライズ (@bushi_prize) August 22, 2025
BanG Dream! プレミアムフィギュア MyGO!!!!! 長崎そよ🧭
ライブ衣装やポーズにこだわったプレミアムなフィギュアになってるよ🌟
展開店舗はこちらをチェック👀https://t.co/pQ5zc5kMkD#バンドリ #MyGO pic.twitter.com/6t50pUPmXz
(C)BanG Dream! Project