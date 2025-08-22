水上恒司＆宮舘涼太、『bis』初登場＆2ショット表紙 互いの印象は「全部ぶつかって行ける人」「いろんな顔を持ってそう」
俳優の水上恒司とSnow Manの宮舘涼太が、9月1日発売のファッション雑誌『bis』秋号（光文社）に初登場し、2ショット表紙を務める。まっすぐな眼差しで役と真摯に向き合う2人が、知性と遊び心を感じさせる秋の装いを披露する。
【通常版表紙】儚い表情…！晴天のもとで透明感あふれる筒井あやめ
「Soft Echo／内に宿るシナジー」と題した今回、映画の撮影期間に「ふたりでうなぎを食べに行く」ほど親交を深めたふたりの関係性が伝わる和やかな雰囲気のなかで撮影が進行。インタビューは、それぞれの役作りへのこだわり、お互いの印象から今ハマっているもの、幸せを感じるときなどのプライベートな質問まで多岐に渡って語っている。
水上は「（宮舘が演じる）北斗の役は誰が演じても難しい役。でもそこを逃げることなく、毎回、毎シーン、毎セリフ油断をせずに挑んでいる舘さんの姿に、そんな方とご一緒できてとっても頼もしかったです。僕にとって全部ぶつかって行ける人だなって思いました」と印象を明かす。
一方、宮舘は「（水上は）本当にストイック。そしていい意味で硬い。自分の意思がはっきりしていて、僕が調べて想像した通り、イメージのまんまの人でした。でも、急におちゃらけたりする。急にチャーミングな部分を見せるから、何この人、いろんな顔を持ってそうだなって思いました」とする。映画を通して出会ったふたりのクールで熱い8ページが展開される。
また通常版表紙は筒井あやめ（乃木坂46）が務める。
