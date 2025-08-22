¡Ö¿ô¿Í¤ËÊ¬¤±Ï¢¹Ô¤·»¦³²¡×µìÆüËÜ·³¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡È²Ú¶£µÔ»¦¡ÉÀ¸Â¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¡»Ø´ø¤ÎÆüËÜÊ¼¿ÆÂ²¤Ï¡È²Ã³²¤ÎÎò»Ë¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡ÚÀï¸å80Ç¯¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Û
Àï»þÃæ¡¢µìÆüËÜ·³¤¬ÀêÎÎ¤·¤¿¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö²Ú¶£¤Î½ÍÀ¶¡×¤Ç¤¹¡£µÔ»¦¤ò»Ø´ø¤·¤¿ÆüËÜÊ¼¤Î¿ÆÂ²¤Ï¡¢²Ã³²¤ÎÎò»Ë¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Í¥°¥ê¥»¥ó¥Ó¥é¥ó½£¡£
µÔ»¦»ö·ï¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¡¢Å¢Íè¤µ¤ó¡Ê90¡Ë¡£6ºÐ¤Î»þ¡¢ÆüËÜÊ¼¤Î½Æ·õ¤Ç¿ÈÂÎ¤ò´Ó¤«¤ì¡¢¤½¤Î½ý¤¬¤¤¤Þ¤â¡£
¡Ö¡ÊÆüËÜÊ¼¤Ï¡Ë½»Ì±¤ò¿ô¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤ÆÏ¢¹Ô¤·¡¢»¦³²¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
1941Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿ÆüËÜ·³¤Ï¡¢2¤«·î¤Û¤É¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò¹¶Î¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÀï¶·¤ÏÅ¥¾Â²½¡£ÆüËÜ·³¤Ï¡¢¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤«¤éÃæ¹ñ¤Ø¤Î·ÐºÑ±ç½õ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö²Ú¶£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ¹ñ·Ï½»Ì±¤òÅ¨»ë¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê½ÍÀ¶¤òÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¢Íè¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²5¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë²ÈÂ²¤¬»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜÊ¼¤Ï¡Ë¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
µÔ»¦¤Ï³ÆÃÏ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢µ¾À·¼Ô¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ÎÂ¼¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿°ÖÎîÈê¤Ë¤Ï¤¢¤ëÆüËÜÊ¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¡£
¡Ö·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ìÉôÊ¸»ú¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¶¶ËÜ¾¯°Ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÆüËÜ·³¤ÎÉôÂâÄ¹¤¬Íè¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊâÊ¼Âè11Ï¢Ââ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜÃé¾¯°Ó¡£µÔ»¦¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆBCµéÀïÈÈ¤Ë¤Ê¤ê¡¢28ºÐ¤Ç½è·º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¸©¤Ë½»¤à±ù¤Î¶¶ËÜÏÂÀµ¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¡£½è·º¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤«¤é¤Ï²¿¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÀïÁèÈÈºá¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤Ç½ÇÉã¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÀïÁèºÛÈ½¤ÎµÏ¿¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à¤ª¤è¤½350¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜ·³¤Î»ÄµÔÀ¡¢Èó¿ÍÆ»À¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×
Ìµº¹ÊÌ¤Ë»¦³²¤·¡¢Â¼¤ò¾Æ¤Ê§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¶¶ËÜ¾¯°Ó¡£»à·º¼¹¹ÔÁ°¤Ë½ñ¤¤¤¿°ä½ñ¤Ë¤Ï¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂþ¡¢»ä¤Ï¸æ¹ñ¤Î°Ù¤Ë¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£ÇËÎ÷ÃÑ¹Ô°Ù¤ÇÌµ¤¤¡×
¡Ö¡Ê¼þ°Ï¤«¤é¡Ë¡Ø½ÇÉã¤µ¤ó¤âÀïÁè¤ÎÈï³²¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤Ê¤È¡×
ÏÂÀµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÙ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎµÔ»¦¸½¾ì¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¡¢½»Ì±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È²Ã³²¤ÎÎò»Ë¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÎÀïÁèÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Øº£¸åÀäÂÐÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤½¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×