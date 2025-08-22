タレントの小野真弓さんがインスタグラムを更新し、赤い愛車との2ショット写真と動画を公開しました。

【写真を見る】【小野真弓】「奇跡の素敵な一枚を探せ」愛車との2ショット写真が話題に 「弱虫ひでちん 困り顔」愛犬の病院エピソードも公開





白いトップスと鮮やかな水色のスカートという爽やかな装いで、赤い愛車の前で様々なポーズを決める小野さんの姿が収められています。。動画では「ヒラヒラ〜 人魚みたいでしょ」とコメント。「連写して 奇跡の素敵な一枚を探せー」と綴っています。







赤い愛車の前で、水色のスカートが風になびく画像を投稿した小野さんは、「大した奇跡は起きませんでしたが 赤い愛車に水色スカートで コントラストが綺麗な写真が撮れました ＼(^ω^)／」と報告しています。









さらに投稿では、愛犬の「ひでちん」を動物病院に連れて行った様子も公開。「ちょっと、かゆかゆなところがあり、涙やけも、病院へ相談」と理由を説明しています。









診察台の上で緊張した表情を見せる愛犬の姿も写真に収められており、小野さんは「先生が優しく、ちょっと見せてねって言っただけで、弱虫ひでちん 困り顔」「おで無理 たーすーーけーーてぇーーーー」「顔に全部出るタイプ たまらん かわいい」とユーモアを交えて愛犬の様子を伝えています。









【担当：芸能情報ステーション】