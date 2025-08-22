TBS NEWS DIG Powered by JNN

Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñÀÒ¤ÎÀìÌç³Ø¹»À¸¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

±Ç²èÅð»£ËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÀÒ¤ÎÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢¥·¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤Ç¤¹¡£

¥·¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¡¢¿·½É¶è¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤òÁ´ÊÔ¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯7·î¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÂ¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯200Ëç¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ËÜ¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é±Ç²è¤òÅð»£¤·¤¿Æ°²è¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥·¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤òÅð»£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£