PCも書類もスマート収納！見た目はシンプル、中身は本気。【ビームスデザイン】2WAYで魅せるBEAMSの実力派バッグがAmazonで販売中！
PCも書類もスマート収納！【ビームスデザイン】2WAYで魅せるBEAMSの実力派バッグがAmazonで販売中！
2WAY仕様のシンプルなバックパック。シンプルな見た目はオンオフ問わず使用でき、B4サイズ・15インチサイズのPCを収納可能。
2層式なのでパソコンやタブレットは背面側に収納しメインルームには他のアイテムを入れるなど、持ち運ぶアイテムによって収納箇所を使い分け可能。内装外装ともに大小サイズの異なるポケットが充実し機能面でも優れている。
外側両サイドには伸縮するメッシュ生地を採用し、折り畳み傘や500ミリリットルペットボトルなどの出し入れが簡単に。ショルダーベルトをストッパーで留めれば使用中にズレ落ちにくくストレスなく使用できる。
背面側のテープをスーツケースのキャリーバーに通せばキャリーオン可能。リュックベルトは収納可能なのでショルダーバッグ仕様にした際には邪魔にならずスッキリ。
