「キューブミニじゃん!?」 日産新型「ルークス」初公開！ 「かどまる四角」デザインが堪らない！ 軽初の技術採用！ どんなクルマ？

キューブ感が凄い。これは「キューブミニ」と呼びたいキャラクター

日産は、フルモデルチェンジした新型「ルークス」の販売開始に先立ち、2025年8月22日に先行披露会を開催しました。

軽自動車初の最先端技術などが盛り込まれた新型ルークスにはどのような特徴があるのでしょうか。

自動車ライター・工藤貴宏氏が解説していきます。

新型ルークス初公開！ なんかキューブ感ある？

これは「キューブ感」に満ち溢れているなあ。もはや「キューブミニ」という名前にチェンジしてもいいくらいに。

何を隠そうそれが新型「ルークス」を見ての率直な印象です。

どうして「キューブ」なのか。なぜなら見た目が、大ヒットした2代目「キューブ」（Z11型）をイメージさせるから。もはやキューブの弟にしか見えないくらいに。

そんな新型キューブ、ではなく新型ルークスのデザインコンセプトは「かどまる四角のデザイン」なのだとか。

そのコンセプトの具現化として内外装に四角が散りばめられているわけですが、それがキューブを連想させるというわけです。

具体的にいえばグリルは四角の集合体だし、ヘッドライトも内部は四角で構成されている。

フロントバンパーも四角がモチーフだし、ドアハンドルのくぼみも四角。そしてホイールだって井桁とした四角いデザイン。

テールランプだって四角く光る。あちらこちらに四角がって、これはもう2代目キューブの世界観だなと。

テールゲートを開けると開口部脇にまでイースターエッグ的に四角いプレスが入っているのだからこだわり過ぎでしょう(笑)。

ここまできたら、どう考えたって車名は「キューブミニ」でいいですよね。

なぜ“ミニ”かといえば、コンパクトカーのキューブよりもひとまわり小さな軽自動車だからってことです。

インテリアは「リビングルームのような心地よい風と光を車内へ取り込み、乗る人全員がリラックスできる居心地よい空間を目指した」とのこと。それってキューブのコンセプトでは。

つまりインテリアもキューブの再来というわけです。そしてメーターにまで四角い文字盤デザインが用意されている。

ますますキューブミニだ。

そんなインテリアの注目は3つ。「先進感」「上質感」そして「快適性」です。

先進感を印象付けるのは、なんといってもダッシュボード。

7インチの全面液晶メーターに12.3インチセンターディスプレイ（メーカーオプション）を組み合わせたことで運転環境の先進性を印象付けるのに加え、横へシームレスに並べることでスッキリとモダンな雰囲気なのがいいですね。

さらにダッシュボードはファブリックを大胆に張っているから上質さも感じる空間。

ファブリックの柔らかさがもたらす温かみは誰もが感じられることでしょう。

カッコよさではなく上質さに包まれるから、本当にリラックスできそう。

快適性も抜群!? どんな特徴がある？

そして「快適性」。後席は広々の頭上と足元に加え、さらなる座り心地のよさも手に入れました。

具体的には座ると体圧を分散して身体を柔らかく包み込むような発想のシートを、従来モデルは前席だけだったのが新型は後席にも採用したことで移動は全員がリラックス。

軽自動車スーパーハイトワゴンは後席の居心地も大切なポイントであり、その点は新型ルークスはさらによくなったというわけです。

ところで、昨今は軽自動車でも先進機能の充実が話題になることもありますが、もちろん新しいルークスもぬかりなし。

たとえばメーカーのインフォテイメントシステムは、12.3インチの大画面で先進性をアピールするだけでなく、カーナビは軽自動車ではじめてGoogle Mapを採用。

感覚としては大画面のスマホがダッシュボードに搭載されたようなもので、最新の道路地図とリアルタイムで正確な渋滞情報を反映したルート案内を提供してくれるのがメリットです。

加えて車両前後のカメラを合成した映像から車両全周囲をディスプレイでか確認できるアラウンドビューモニター（360度カメラ）はこれまでの真上から俯瞰アングルに加え、8つのアングルから自分で選んで状況を確認できる機能も追加。これは日産の軽自動車としてははじめてです。

さらに軽自動車史上初の採用となる、ボンネットの下まで疑似的に透視して地面の状況を確認できる「インビジブルフードビュー」まで搭載。

これはビックリするくらい役立つ、運転をサポートしてくれるので運転を苦手とするドライバーにぜひオススメです。

ちなみにハードウェア的な話をすると、プラットフォームやフロアは従来型のブラッシュアップで前後席間距離（クラストップ！）だってもちろん継承。室内長が伸びているのはダッシュボードの変更による計測ポイントの変化に起因したものです。

様々な部分が「かどまる四角のデザイン」

そんななかパッケージングにおける大きな変更点といえばルーフ前端が前方へ10cmほど伸びてフロントウインドウの傾斜が広がったことでしょう。

これは前席頭上前方がより広くなって解放感が感じられることと、フロントクォーターウインドウ（Aピラー脇にある縦長の小さな窓）が大型化したことで斜め後方視界が良くなったのがメリットです。

エンジンも従来モデルに積んでいたものを、フリクション低減などの改良を施して搭載。

自然吸気とターボが選べるのは従来通りですが、従来用意されていたマイルドハイブリッドは新型では非搭載となりました。

これはエンジンなどの進化によって「マイルドハイブリッドなしでも従来モデルと同様の燃費水準」を実現したことに加え、車両価格アップ（マイルドハイブリッドでもコストが上乗せされる）とのバランスを考えての選択です。

グレード構成はスタンダードタイプにベーシックな「Ｓ」と助手席側の電動スライドドアなどを装着した中級グレードの「Ｘ」を用意。

いっぽう上級タイプに位置づけられる「ハイウェイスター」は、左右両側にスライドドアを組み合わせる上級グレード「Ｘ」とターボエンジンを積む「Ｇターボ」を設定。

どちらも高速道路における車線維持支援機能を搭載する「Ｘプロパイロット」と「Ｇターボ プロパイロット」も用意しています。

駆動方式はどれもFFと4WDがあるから、選択肢は幅広いです。

エンジンは街乗り中心なら自然吸気でもいいですが、峠道や高速道路を走ることがあるならターボエンジン、つまり「Ｇターボ」が筆者のオススメです。

※ ※ ※

ところで新型ルークスを見て改めて感じたこと。

それは２代目キューブのデザインとコンセプトがいかに秀逸なデザインだったんだなあってこと。

新型ルークスは、そんなキューブのいいところを受け継いだ軽自動車といっていいでしょう。

先代ルークスは強いキャラクターがなかった印象ですが、新型は「カジュアルでオシャレ」という特徴でライバルとしっかり差別化できていると思います。

今回のフルモデルチェンジで、指名買いしたくなるクルマ感が強まりました。

それがフルモデルチェンジで一番大きく変わったことといっていいのではないでしょうか。