【ホラー】迷子になった腕のお化けと、お化けに声をかける謎のお婆ちゃんの話【作者に聞いた】
「手の描き方が美しすぎる！」と話題の漫画家・小菊路よう(@TheeKick)さんが描くのは〈腕のお化け〉の話「おツカレお姉さんと腕のお化け」だ。
仕事に悩み、疲れてしまった会社員・梅さんがうまく寝つけずにいると、目の前になんとスパダリ(スーパーダーリン)同然の万能でマッチョな〈腕のお化け〉が現れた！
「先着50名に朝採れ野菜セットが無料！」など、魅力的なオープン記念特売に釣られて、普段行かない街のスーパーを目指していた腕のお化け・カイさん。しかし土地勘がなく、さらに天気が悪くて霊的波長状況も悪く、迷子になってしまっていた…！
■珍しく遠出した腕のお化けが見知らぬ街で迷子に…？
――オープン記念に釣られて遠出したカイさんが迷子になりおろおろしているシーンがかわいすぎました。かなり今更なのですが、霊感のある人にしか視えないカイさんは、買い物でレジを通すとき、やはり霊感のある店員さんを探して会計をするのでしょうか？
小菊路ようさん(以下：小菊路よう)：今だとセルフレジを使うのだと思います。一応、なるべく人目を避けてはいるのだと思います。
――どこの街にもいる、やたらと荷物を抱え込み過ぎているお婆ちゃんが登場しました。霊感があるようで、カイさんに声をかけています。ネギが入ったカバン、牛乳が入ったカバン、そして花柄のキャリーカートを持っています。このキャリーカートには何が入っているのでしょうか？
小菊路よう：中にも買い物で買ったものなどが入っているんじゃないでしょうか。何度も外出するのではなく、一度の買い物でまとめて買うタイプの方なんだと思います。
――家までの方角を教えてもらったお礼に、カイさんはお婆ちゃんの夕食の支度を手伝うことになりました。どうやら筑前煮のようなお総菜を作っていたようです。お婆ちゃんの思い出の料理などあれば教えてください。
小菊路よう：このお婆ちゃんの「これ！」という思い出の一品はわかりませんが、ずっといつまでも思い出すのは特別な料理じゃなく里芋とイカの煮物とか…シーチキンを混ぜた卵焼きとか…ほうれん草のおかか和えとか…そういう日ごろ誰かに作っていたようなものなのかもしれません。
――「生きてたらアタシの孫もアンタくらいの年になってるかねぇ…生きとるけどね、孫」という絶対にツッコミを入れられない冗談を言うお婆ちゃん。腕だけを視て、孫と同じくらいの年齢かも、と予測しています。ここまでカイさんの年齢については触れられてきませんでしたが、年齢設定などあるのでしょうか？
小菊路よう：20代前半〜30歳の間ですかね。成人であることは間違いないと思います。
――無事帰宅したカイさん、お婆ちゃんの家で作ったお総菜を梅さんにご馳走しておりました。梅さんはお礼をするために、と地図アプリを開きストリートビューを見てみるのですが…。腕のお化けが題材と言えど、ここまでホラー展開がなかった中、26話にして初めて正統ホラーが登場しました。それを腕のお化けであるカイさんが震えているところを見ると、カイさんは「お化け」、でもお婆ちゃんはお化けではなく「幽霊」というような違いがあるように思いました。いかがでしょうか？
小菊路よう：カイさんがお化けなのか幽霊なのか何なのかはよくわかりませんが、震えていたのは幽霊だとわかったからというより、自分の体験したことは一体何だったのか理解不能だったからなのかな…と思います。「時空がゆがむスポットにうっかり入り込んで過去にタイムスリップしたような経験をした」みたいな都市伝説を聞くことがあるのですが、カイさんも今回そういう不思議な現象に巻き込まれたのかもしれません。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
