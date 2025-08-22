「京都鉄道博物館」で大人の社会見学！歴史ある列車から扇形車庫まで見どころを紹介
現在、盛り上がりを見せている京都の梅小路エリア。その顔となりつつあるのが、蒸気機関車や新幹線など計54両の車両が収蔵・展示されている京都鉄道博物館だ。京都駅からのアクセスもよく、子どもからの人気が高いが、館内には歴史的な文化財もあり大人でも楽しめる内容となっている。
【写真】ブルートレインの食堂車でソフトクリームやドリンクが楽しめる
■歴史ある列車たちと出合えるプロムナード
京都鉄道博物館がグランドオープンしたのは2016年。驚くべきはその大きさだ。約3万2000平方メートルの敷地にエントランスからのプロムナード、本館、扇形車庫と旧二条駅舎が建ち並んでいる。広い館内を丁寧に見ていくと丸一日あっても足りない位なので、今回は「大人の社会見学」という観点から、大人もうなる京都鉄道博物館の見どころをいくつかに絞って紹介していきたい。
エントランスから中に入ると全長約100メートルのプロムナードが広がっており、さっそく列車たちが出迎えてくれる。旅客用機蒸気機関車として日本最大を誇ったC62形蒸気機関車26号機、オレンジと緑のツートンカラーから「カボチャ電車」の愛称で親しまれた長距離列車クハ86形1号車、1964年に東京〜新大阪間で運行が開始された日本初の0系新幹線電車の21形1号車だ。当時を知る人にとっては、今は乗ることのない懐かしい列車たちに再会できるのがうれしい。
さらにプロムナードを奥に進むと、寝台車ブルートレインの食堂車がある。メニューはソフトクリームやドリンクのみだが、すぐ近くには駅弁販売ブースもあり、ブースで購入した駅弁は食堂車内に持ち込める。現役を退いたブルートレイン内で食事体験ができるとあって、行列ができる人気スポットとなっている。
■線路の長さ合計約1キロの巨大な鉄道ジオラマ
プロムナードを抜けて本館に入る。3階建ての本館には、さまざまな車両の展示や体験コーナーが用意されているが、なかでもおすすめしたいのは、エスカレーターで2階に上がってすぐのところにある鉄道ジオラマだ。
約30メートル×約10メートルの巨大な鉄道ジオラマで、線路の長さは合計なんと約1キロにもおよぶ。ドクターイエローや関西空港行きの特急はるかなど、さまざまな列車たちが共演するのが魅力だ。1日に6回程度、ルームの壁面に投影する映像を変えつつ、ジオラマショーのプログラムが実施されている。そのうちの数回は「にぎやか鉄道回」で、子どもがガラスの前で立ち見できるようになっている。スケールが大きく、かつ細部にこだわったジオラマだからこそ、眺めるアングルを変えれば、また違った景色が見えてくる。まさに大人も子どもも楽しめる最高の鉄道ジオラマだ。その日のプログラムと開催時間については鉄道ジオラマの入口で確認できる。
■歴史を感じる扇形車庫
鉄道ジオラマの出口から、展示スペースやトレインビューのレストランを横目に外に出ると、左手に扇形車庫が見えてくる。
扇形車庫とは、車両を省スペースで収容できる、扇を広げた形をした機関車庫。中央にある転車台は機関車の向きを変えたり、効率的に車庫入れを行うための設備として作られた。京都鉄道博物館の前身である梅小路蒸気機関車館は、もともとこの地で使われていた扇形車庫を文化財として保存しており、それが京都鉄道博物館に受け継がれたのだった。使い込まれた転車台や車庫の壁面を眺めていると、歴史の深さを感じずにはいられない。現在は日本最古の鉄筋コンクリート造りの扇形車庫として国の重要文化財に指定されており、動態保存車両8両を含む20両の蒸気機関車が保存・展示されている。
こうなってくると実際に乗ってみたいと思うのが人間の心理だろう。うれしいことに、保存されている蒸気機関車を実際に使った「SLスチーム号」を開館日に運行している。梅小路公園の外周に沿う往復約1キロの線路を、嵯峨野線や京都線と並走する。こちらは公式サイトで、その日の時刻表とSLスチーム号をけん引する車両が確認できる。
■現役時代は日本最古級の木造駅舎だった旧二条駅舎
扇形車庫の近くには、博物館の出口として使われている旧二条駅舎がある。1996年に、二条駅から花園駅間を高架にするにあたって、二条駅舎を残せないかという声が挙がり、移築・復元したのがこの建物だ。1904年に建てられ、現役時代は日本最古の木造駅舎といわれており、京都鉄道株式会社の社屋と駅を兼ねていたり、貴賓室があったりと、資料的価値も非常に高い。
現在の旧二条駅舎には、ミュージアムショップと蒸気機関車に関する展示スペースが設けられている。そのなかで気になったのが、お召列車の装飾の展示だ。お召列車とは、皇室用の臨時列車のこと。話を聞くと、扇形車庫には実際に使われていたお召列車が展示されているというではないか。せっかくなので車庫に戻ってお召列車も見せてもらった。昭和初期に登場したC51形239号機で昭和天皇の行幸に利用されたという。金色の菊紋と鳳凰の装飾がほどこされており、独特の雰囲気を醸し出していた。
このように、今回の見学では気づけなかった見どころがまだまだありそうだ。また、全国のJRの線路とつながっている引き込み線を通して本館内で現役車両を特別展示したり、期間限定の企画展を開催したりと、博物館の内容が頻繁に更新されている。子どもではなくとも、何度もリピートしたくなる博物館だった。
■施設情報
京都鉄道博物館
住所：京都市下京区観喜寺町
アクセス：JR嵯峨野線「梅小路京都西駅」下車、徒歩約2分
駐車場：なし
営業時間：10時〜17時 ※入館は16時30分まで
定休日：毎週水曜日・年末年始(12月30日〜1月1日)ほか ※学休期間は開館
料金：一般1500円、大学生・高校生1300円、中学生・小学生500円、幼児(3歳以上)200円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文=レックス 二宮大輔
【写真】ブルートレインの食堂車でソフトクリームやドリンクが楽しめる
■歴史ある列車たちと出合えるプロムナード
京都鉄道博物館がグランドオープンしたのは2016年。驚くべきはその大きさだ。約3万2000平方メートルの敷地にエントランスからのプロムナード、本館、扇形車庫と旧二条駅舎が建ち並んでいる。広い館内を丁寧に見ていくと丸一日あっても足りない位なので、今回は「大人の社会見学」という観点から、大人もうなる京都鉄道博物館の見どころをいくつかに絞って紹介していきたい。
エントランスから中に入ると全長約100メートルのプロムナードが広がっており、さっそく列車たちが出迎えてくれる。旅客用機蒸気機関車として日本最大を誇ったC62形蒸気機関車26号機、オレンジと緑のツートンカラーから「カボチャ電車」の愛称で親しまれた長距離列車クハ86形1号車、1964年に東京〜新大阪間で運行が開始された日本初の0系新幹線電車の21形1号車だ。当時を知る人にとっては、今は乗ることのない懐かしい列車たちに再会できるのがうれしい。
さらにプロムナードを奥に進むと、寝台車ブルートレインの食堂車がある。メニューはソフトクリームやドリンクのみだが、すぐ近くには駅弁販売ブースもあり、ブースで購入した駅弁は食堂車内に持ち込める。現役を退いたブルートレイン内で食事体験ができるとあって、行列ができる人気スポットとなっている。
■線路の長さ合計約1キロの巨大な鉄道ジオラマ
プロムナードを抜けて本館に入る。3階建ての本館には、さまざまな車両の展示や体験コーナーが用意されているが、なかでもおすすめしたいのは、エスカレーターで2階に上がってすぐのところにある鉄道ジオラマだ。
約30メートル×約10メートルの巨大な鉄道ジオラマで、線路の長さは合計なんと約1キロにもおよぶ。ドクターイエローや関西空港行きの特急はるかなど、さまざまな列車たちが共演するのが魅力だ。1日に6回程度、ルームの壁面に投影する映像を変えつつ、ジオラマショーのプログラムが実施されている。そのうちの数回は「にぎやか鉄道回」で、子どもがガラスの前で立ち見できるようになっている。スケールが大きく、かつ細部にこだわったジオラマだからこそ、眺めるアングルを変えれば、また違った景色が見えてくる。まさに大人も子どもも楽しめる最高の鉄道ジオラマだ。その日のプログラムと開催時間については鉄道ジオラマの入口で確認できる。
■歴史を感じる扇形車庫
鉄道ジオラマの出口から、展示スペースやトレインビューのレストランを横目に外に出ると、左手に扇形車庫が見えてくる。
扇形車庫とは、車両を省スペースで収容できる、扇を広げた形をした機関車庫。中央にある転車台は機関車の向きを変えたり、効率的に車庫入れを行うための設備として作られた。京都鉄道博物館の前身である梅小路蒸気機関車館は、もともとこの地で使われていた扇形車庫を文化財として保存しており、それが京都鉄道博物館に受け継がれたのだった。使い込まれた転車台や車庫の壁面を眺めていると、歴史の深さを感じずにはいられない。現在は日本最古の鉄筋コンクリート造りの扇形車庫として国の重要文化財に指定されており、動態保存車両8両を含む20両の蒸気機関車が保存・展示されている。
こうなってくると実際に乗ってみたいと思うのが人間の心理だろう。うれしいことに、保存されている蒸気機関車を実際に使った「SLスチーム号」を開館日に運行している。梅小路公園の外周に沿う往復約1キロの線路を、嵯峨野線や京都線と並走する。こちらは公式サイトで、その日の時刻表とSLスチーム号をけん引する車両が確認できる。
■現役時代は日本最古級の木造駅舎だった旧二条駅舎
扇形車庫の近くには、博物館の出口として使われている旧二条駅舎がある。1996年に、二条駅から花園駅間を高架にするにあたって、二条駅舎を残せないかという声が挙がり、移築・復元したのがこの建物だ。1904年に建てられ、現役時代は日本最古の木造駅舎といわれており、京都鉄道株式会社の社屋と駅を兼ねていたり、貴賓室があったりと、資料的価値も非常に高い。
現在の旧二条駅舎には、ミュージアムショップと蒸気機関車に関する展示スペースが設けられている。そのなかで気になったのが、お召列車の装飾の展示だ。お召列車とは、皇室用の臨時列車のこと。話を聞くと、扇形車庫には実際に使われていたお召列車が展示されているというではないか。せっかくなので車庫に戻ってお召列車も見せてもらった。昭和初期に登場したC51形239号機で昭和天皇の行幸に利用されたという。金色の菊紋と鳳凰の装飾がほどこされており、独特の雰囲気を醸し出していた。
このように、今回の見学では気づけなかった見どころがまだまだありそうだ。また、全国のJRの線路とつながっている引き込み線を通して本館内で現役車両を特別展示したり、期間限定の企画展を開催したりと、博物館の内容が頻繁に更新されている。子どもではなくとも、何度もリピートしたくなる博物館だった。
■施設情報
京都鉄道博物館
住所：京都市下京区観喜寺町
アクセス：JR嵯峨野線「梅小路京都西駅」下車、徒歩約2分
駐車場：なし
営業時間：10時〜17時 ※入館は16時30分まで
定休日：毎週水曜日・年末年始(12月30日〜1月1日)ほか ※学休期間は開館
料金：一般1500円、大学生・高校生1300円、中学生・小学生500円、幼児(3歳以上)200円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文=レックス 二宮大輔