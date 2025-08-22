ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）



【マジですか】



「旦那が入浴中に、私の歯ブラシを使って排水溝を掃除していました。しかもそれを歯ブラシ置き場に戻していました」



この“笑えない不幸話”にパーソナリティー陣は「最悪や……旦那さんそれはあかんで！」とヒートアップ。「間違えて使ってしまい、怒られるのが嫌だからバレてないと思って戻したんかな？」「リスナーさんが旦那さんに相当な恨みを買っているとか？」など、様々な憶測が飛び交った。

ワタナベフラワー：ギターのイクロー

【罰金は悲しいけれど、安全第一】



「休日にアウトレットに行った帰り、信号待ちをしていたら警官に声をかけられました。直前の一時停止でしっかり止まっていなかったということで、減点2点プラス罰金7000円。食事に使うなら、もっと良いものが食べられたのに……」

スタジオのメンバーは「まず事故がなくてよかった。改めて気を付けないとね」と呼び掛けた。クマガイタツロウは「僕も一時停止で注意を受けたことがある。自分としてはしっかり停止した認識だったからそのときは腑に落ちなかったけど、何秒停止するみたいな厳密なルールがあったほうがいいよね」と自身の経験をふまえて語った。

ワタナベフラワー：ボーカルのクマガイタツロウ

【次男のしりとり】



「先日、長男がお友達の家にお泊まりしました。次男はさみしがりながらも『母ちゃんと父ちゃんをひとりじめできる！ 今日、寝るときに3人でしりとりしような』と夜を待ちわびていました。そして迎えた就寝タイム、私、次男、旦那の順番でしりとりがスタート。



私『にゃんこ大戦争』

次男『う、う、うどん！』



一瞬でしりとり終了。不憫な次男に寄り添ってあげてください」

次男、なんて可愛いのだ……

メンバーはすぐさま「もう一回やってあげてよ！」とツッコミ。「ご主人は参加すらできてないやん」と、父親にも寄り添っていた。

ワタナベフラワー：ベースのムサ

※ラジオ関西『Clip水曜日』8月6日放送回より