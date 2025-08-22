高橋留美子、国宝だろ…『ドラえもん』描き大反響 ラムちゃんと2ショット絵に「連載初期を思わせますね」
漫画『ドラえもん』連載55周年を記念して、『ドラえもん』公式Xにて記念イラストが公開された。『うる星やつら』『らんま1／2』『犬夜叉』などで知られる漫画家・高橋留美子が描いたドラえもんの姿を見ることができる。
【画像】昭和感すごい！高橋留美子が描いたドラえもん×ラムちゃんのイラスト
公式Xでは「1970年1月号から「学年別学習雑誌」で連載が始まった『ドラえもん』は、今年で55周年をむかえたよ！」と報告。
「55周年＆ドラえもんの誕生日をお祝いして、漫画界を代表する豪華執筆陣によるメッセージ&イラストを誕生日までカウントダウン形式で大公開」とし、高橋氏のイラストが投稿された。
イラストには、ドラえもんと好物のどら焼き、そして『うる星やつら』のラムちゃんの姿が描かれており、ラムちゃんがドラえもんを祝っている。
高橋氏が描いた奇跡のイラストにネット上では「留美子先生のドラえもん可愛い」「留美子先生のドラえもんが見れる日が来るとは 感動です！」「高橋留美子先生の描くドラえもん、どこかしら連載初期のドラえもんを思わせますね」「国宝だろ！」など歓喜の声であふれている。
