本田真凜、ワイングラスを手に“誕生日”報告 ファンもん絶「きれいすぎる」「心臓止まるかと」
プロフィギュアスケーターの本田真凜が21日、自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真あり】大人っぽいムードたっぷり！ワイングラス手にした本田真凜
本田は「24!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」と感嘆符を24回繰り返して、誕生日を迎えたことを報告。ワイングラスを手にしたムード感あふれる写真だが、「ブドウジュースダヨ」と添えた。全身ショットでは、花束を抱え、オールブラックコーデを着こなす姿が収められている。
この投稿には「大人っぽくなりましたね」「かわいすぎる！」「きれいすぎる」「心臓止まるかと」「大人になったと思ったら…！ブドウジュースかわいい！」といった声が寄せられている。
