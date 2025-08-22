本田真凜 （C）ORICON NewS inc.

　プロフィギュアスケーターの本田真凜が21日、自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を迎えたことを報告した。

　本田は「24!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」と感嘆符を24回繰り返して、誕生日を迎えたことを報告。ワイングラスを手にしたムード感あふれる写真だが、「ブドウジュースダヨ」と添えた。全身ショットでは、花束を抱え、オールブラックコーデを着こなす姿が収められている。

　この投稿には「大人っぽくなりましたね」「かわいすぎる！」「きれいすぎる」「心臓止まるかと」「大人になったと思ったら…！ブドウジュースかわいい！」といった声が寄せられている。