【モデルプレス＝2025/08/22】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が22日、自身のInstagramを更新。ミニスカートコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】新喜劇女優、攻めたタイトミニスカ姿

◆小寺真理、ミニスカ姿披露


小寺は「BSよしもとで新喜劇観てね〜」と告知し、オフショットを公開。黒のトップスに赤いタイトなミニスカートを合わせたコーディネートで、美しい脚のラインを強調したスタイルを披露した。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚すぎる」「攻めたファッション」「脚長い」「丈の長さがセクシー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

