浮かせて収納！水切れも良くて衛生的！【山崎実業】のマグネット風呂イスがAmazonにて販売！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
壁にピタッと貼り付け！浮かせるから水切れが良い！【山崎実業】のマグネット風呂イスがAmazonにて販売！
山崎実業のマグネット風呂イスは、お風呂の壁にピタッと貼り付けて収納できる、画期的なバスグッズである。カビやぬめりを防ぎ、お風呂掃除の手間を減らす、清潔で快適なバスタイムをサポートするアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
座面は、水が溜まりにくい穴あき設計になっている。また、座面のカーブが体にフィットし、座り心地が良い。イスの高さは32センチと、立ち座りが楽な設計になっている。
カラーはどんな浴室にも馴染みやすいホワイトと、モダンな印象を与えるブラックの2色展開で、お風呂の雰囲気を壊すことなく、空間をすっきりと見せてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
強力なマグネットが埋め込まれていることにより、浴室の壁面にピタッと貼り付けて収納できるため、床置きが不要になる。イスの底が直接床に触れないことで、カビやぬめりの発生を抑制し、常に清潔な状態を保つことが可能だ。また、マグネットは埋め込み式のため、壁への色移りの心配もない。
風呂イス使用後はサッと壁に収納でき、水切れが良く衛生的。お風呂掃除の際も、イスを動かす手間がなく、床を隅々まできれいにできる。
→【アイテム詳細を見る】
本体は耐久性の高いポリプロピレン製で、錆びにくいラバーマグネットを使用しているため、長く愛用できる。耐荷重は約100kgと、大柄な方でも安心して使用できる頑丈な作りになっている。カビやぬめりといった日々の悩みを解決してくれる風呂イスだ。
【ご購入の前に必ずご確認ください】あらかじめ、マグネットがつくことや、十分な保持力が得られることをご確認の上ご使用ください。浴室の壁の種類によっては取り付けできない場合があります。
壁にピタッと貼り付け！浮かせるから水切れが良い！【山崎実業】のマグネット風呂イスがAmazonにて販売！
山崎実業のマグネット風呂イスは、お風呂の壁にピタッと貼り付けて収納できる、画期的なバスグッズである。カビやぬめりを防ぎ、お風呂掃除の手間を減らす、清潔で快適なバスタイムをサポートするアイテムだ。
→【アイテム詳細を見る】
座面は、水が溜まりにくい穴あき設計になっている。また、座面のカーブが体にフィットし、座り心地が良い。イスの高さは32センチと、立ち座りが楽な設計になっている。
カラーはどんな浴室にも馴染みやすいホワイトと、モダンな印象を与えるブラックの2色展開で、お風呂の雰囲気を壊すことなく、空間をすっきりと見せてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
強力なマグネットが埋め込まれていることにより、浴室の壁面にピタッと貼り付けて収納できるため、床置きが不要になる。イスの底が直接床に触れないことで、カビやぬめりの発生を抑制し、常に清潔な状態を保つことが可能だ。また、マグネットは埋め込み式のため、壁への色移りの心配もない。
風呂イス使用後はサッと壁に収納でき、水切れが良く衛生的。お風呂掃除の際も、イスを動かす手間がなく、床を隅々まできれいにできる。
→【アイテム詳細を見る】
本体は耐久性の高いポリプロピレン製で、錆びにくいラバーマグネットを使用しているため、長く愛用できる。耐荷重は約100kgと、大柄な方でも安心して使用できる頑丈な作りになっている。カビやぬめりといった日々の悩みを解決してくれる風呂イスだ。
【ご購入の前に必ずご確認ください】あらかじめ、マグネットがつくことや、十分な保持力が得られることをご確認の上ご使用ください。浴室の壁の種類によっては取り付けできない場合があります。