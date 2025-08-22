まるで職人のような風格…！予想外のことをやりとげたワンコに1.9万いいね
【ドヤァ…な表情にジワる…！】お手伝い？をやりとげて満足そうなワンコの姿を見る
「その風格はまるで職人…！」
とあることをやりとげたワンコの写真がX（旧Twitter）で反響を集めています。お手伝いしてくれたのかな？と思わず考えてしまうその写真には「偉すぎる！」「気がきいてる！」などワンコを褒めるコメントが多数ありました。
「気づいたらかじられて角が取れていたので夫婦共々爆笑でした！」ともお答えいただき、あらためて写真を拝見すると、そのやりとげた感のある表情にこちらも思わずクスッと笑ってしまいました♪
こちらのポストについての反響をお伺いすると「『優しい子』という声をたくさんいただけて、かじられた甲斐があったなという感じでした（笑）」と飼い主さん。写真が注目されたことに真っ先に気づいたのはご家族とのことで、「まさかこんなに反響があるとは…」と驚かれたそう。
ポストに対するコメントの中には「作者近影みたい」という声もあり、飼い主さんは「面白かったです（笑）」と気に入っているとのこと。そう見えてくるのも頷けます…！
ちなみに飼い主さん自身の感想についてお聞きすると「自ら対策してくれてありがとう…と思うしかありませんでした（笑）」とたこやきちゃんの優しさを受け止めているようでした。本棚に前足を置いてこちらを見ている姿を見ると、たしかにお礼を言いたくなっちゃいますね。
本棚の他にも、たこやきちゃんが角を丸くしてくれた箇所があるのか気になり質問してみたところ「角を丸くしたというわけではありませんが、捨てる予定の段ボールを細かくちぎってくれたりしています」とのお答えが。たこやきちゃんは飼い主さん達の「〇〇しとかなきゃ」を察知してやはりお手伝いをしてくれているのかな？とほっこりします。
他のポストを見ていると、様々な表情を見せてくれていることがわかるたこやきちゃん。やはり、話題のポストの表情はやりきった表情なのでしょうか…？飼い主さんにおたずねしたところ「やり切った表情でもありますが、他にもまだ遊べるところはないかと考えてる感じもあります」とのお返事が。
意外とおてんばな一面も？と思い、たこやきちゃんの性格を伺ったところ、「おてんばで天真爛漫。遊びが大好きで近寄ってくれるなら人も犬も大歓迎な子です！」とのこと。上記のとおり、様々な表情を見せてくれるたこやきちゃんらしい性格ですね♪
そんな天真爛漫なたこやきちゃんの最近あった面白エピソードを飼い主さんにお聞きすると「最近あまりご飯に前向きじゃなかったので新しいカリカリを前のものに混ぜてあげているのですが、少しずつ床に散らしてお気に入りの粒だけを選別して食べているのがとっても器用で面白く、可愛いなと思いました！」と教えてくれました。想像するだけでクスッと笑ってしまいます…！
いろんな表情を見せてくれるたこやきちゃんと、それに合わせた飼い主さんであるたこやき｜茶白 シベリアンハスキーさん（＠BeNYMf0cML66015）のコメントが面白いポストを、是非チェックしてみてください！
文＝SI