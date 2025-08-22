中条あやみ、寝室でリラックスムード「anan」睡眠特集で表紙
【モデルプレス＝2025/08/22】女優の中条あやみが、8月27日発売の雑誌「anan」2460号（マガジンハウス）に登場。「最高の睡眠2025」特集の表紙で、ハッピーオーラを放っている。
【写真】中条あやみ、美ウエスト際立つオフショット
快眠へ誘う睡眠環境や寝具の紹介など、睡眠の質を高めていく企画が満載の、毎年恒例「睡眠特集」。そのスペシャルエディションの表紙に、中条が登場する。
透明感のある肌やチャーミングな笑顔、ヘルシーなマインドに愛らしい人柄。中条の持つ、健やかなオーラを生み出す秘密の1つには、“眠り”への頑張りすぎないこだわりがあるという。リラックスなムード溢れる表情に目が奪われてしまうような、表紙カットとなった。
グラビアは、爽やかな陽射しが差し込む空間で撮影。まるで中条の透明感のある肌のような、オーガンジーがたゆたう中から覗くにっこりとした笑顔にキュン。真っ白なシャツにも負けない、はつらつとした表情も見せた。
表紙カットにもなったシチュエーションは、心地よい眠りにつけそうな寝室にて撮影。優しいアイボリーカラーのニットカーディガンと柔らかな着心地のボトムスを纏い、穏やかなひとときを過ごした。
インタビューでは、「朝はご機嫌」と語る中条が、眠りへのこだわりについてトーク。寝具、食事、香り、ストレッチ、そしてスペシャルケアとは？質の良い睡眠のために実践しているテクニックを語っている。（modelpress編集部）
◆中条あやみ「anan」表紙登場
◆中条あやみ、寝室でグラビア撮影 穏やかなひととき過ごす
