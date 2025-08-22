ミルクボーイ内海、「夏ちいかわ」ディスプレイを披露「嬉シーサーちゃんの季節」「お店のディスプレイみたい」
お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇（39）が21日、自身のSNSを更新。人気キャラクター作品『ちいかわ』のキャラクターをメインとした夏モチーフの涼しげなディスプレイを公開した。
【写真】「嬉シーサーちゃんの季節」ミルクボーイ内海が披露した「夏ちいかわ」ディスプレイ
内海は「夏ちいかわ みんな楽しそう」のコメントとともに、『ちいかわ』のほか、「ナガノのくま」「もぐらコロッケ」なども交えた、海やスイカをモチーフにしたぬいぐるみのディスプレイ写真をアップ。
この投稿にファンからは「嬉シーサーちゃんの季節！イルカも涼しげでバランス良き！季節が変わる度毎回楽しみです」「お店のディスプレイみたい」「可愛いー！夏だぁ」「プルャ全開モードですね…?!」「ほんと可愛い!!シーサーちゃん喜んでる」「幸せ夏気分ありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
