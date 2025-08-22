Apple¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Ã´Åö´´Éô¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¿ÏÇ¡¢¡ÖÍ³²¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È½¾¶È°÷¤é¤¬¾Ú¸À
Apple Watch¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥ê¥ó¥°¤Î³«È¯¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖApple Fitness+¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Ã´Åö¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤¬¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢Apple¤Î½¾¶È°÷¤ä¸µ½¾¶È°÷¤é¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤¬¡ÖÍ³²¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.nytimes.com/2025/08/21/technology/apple-fitness-jay-blahnik.html
Apple Wellness boss behind iconic invention sickened underlings with leering and screaming, lawsuit alleges | Daily Mail Online
https://www.dailymail.co.uk/news/article-15022301/Apple-boss-iconic-invention-underlings-lawsuit.html
Apple Responds to Accusations of Executive Creating 'Toxic Workplace' - MacRumors
https://www.macrumors.com/2025/08/21/apple-responds-to-jay-blahnik-report/
¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Ê¥¤¥¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶È³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢2013Ç¯¤ËApple¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Apple Fitness+ - Apple
https://www.apple.com/apple-fitness-plus/
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Apple¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤Î¸ÀÆ°¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¡¢10¿Í°Ê¾å¤ÎÉô²¼¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ÎÌäÂê¤ä°åÎÅµÙ²Ë¤Î±äÄ¹¤ÇÄ¹´ü¤ÎµÙ¤ß¤ò¼è¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÉôÌç¤Î¿Í°÷¤Ï¤ª¤è¤½100¿Í¤Ç¡¢³ºÅö¼Ô¤Ï1³ä°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¸ÀÆ°¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥¹¥¡¼Áª¼ê¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥ê¥²¥Æ¥£»á¤ò¸ò¤¨¤¿¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥²¥Æ¥£»á¤È¡Ö¿²¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾éÃÌ¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡¦¡ÖApple Fitness+¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¶»¤ä¤ª¿¬¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦¤¢¤ë´ÉÍý¿¦¤Î±ü¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤ÎÈ±¤Î¿§¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼ÉÊ¤ÊÉ½¸½¤ò¸ò¤¨¤Æ¡ÖÉâµ¤¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥Æ¥£¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉþÁõ¤òË«¤á¤¿¾å¤Ç¡ÖÃËÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¾éÃÌ¤òÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Æ¥£¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤Ï2022Ç¯²Æ¡¢¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤«¤é¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¡×ÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯°åÎÅµÙ²Ë¤ËÆþ¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥£¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤Î°ì·ï¤ÏÁÊ¾Ù¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢Apple¤ÈÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª»ö¶ÈÅý³ç¤Î¤¿¤áApple¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¥Þ¥ó¥À¥Ê¡¦¥â¥Õ¥£¥Ç¥£»á¤â¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤«¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿1¿Í¡£Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Î¥â¥Õ¥£¥Ç¥£»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Õ¥£¥Ç¥£»á¤Ï¡ÖÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾ºµëÉý¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¿Í¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥â¥Õ¥£¥Ç¥£»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò²ò¸Û¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎµÏ¿ºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤ä¡¢¥Ö¥é¥Ë¥¯»á¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Õ¥£¥Ç¥£»á¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÂà¿¦´«¾©¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÂà¿¦¤¹¤ë¤«¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ºÇ½ªÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ºµëÉý¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Î¤»¤¤¤ÇÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¥â¥Õ¥£¥Ç¥£»á¤Ï¿Í»öÉô¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï·ù¤¬¤é¤»¤¬Â³¤¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥â¥Õ¥£¥Ç¥£»á¤Ï°åÎÅµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÙ²Ë´ü´Ö¸å¡¢¥â¥Õ¥£¥Ç¥£»á¤ÏÉô½ð°ÛÆ°¤ò´õË¾¤·¤Þ¤·¤¿¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÂà¿¦¡£Apple¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÊ¾Ù¤Ï2027Ç¯¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆApple¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉÔÀµ³Î¤Ê¼çÄ¥¤ä¸í²ò¤¬¤¢¤ê¡¢µ»ö¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¶¯¤¯°ÛµÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö(¼õÍÆÅª)¤Ê¿¦¾ìºî¤ê¤È¤½¤Î°Ý»ý¤Ë¿¼¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î·üÇ°¤ò¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÌäÂê¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤Î½¾¶È°÷¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤»¤ó¡£²æ¡¹¤Ï¡¢º£¸å¤âË¡Åª¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¼Â¤ò¶¦Í¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡¦Daily Mail¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£