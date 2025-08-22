RIIZE・NCT DREAMのライブ映像独占配信「SM ENTERTAINMENT×Lemino」第1弾発表
【モデルプレス＝2025/08/22】Leminoプレミアムでは、8月30日・9月6日に、SM ENTERTAINMENT所属アーティストであるRIIZE・NCT DREAMのライブ映像を独占配信する。
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
7月6日に行われたRIIZE初の単独コンサート「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」、NCT DREAMのソウル公演最終日である7月12日公演「2025 NCT DREAM TOUR ＜THE DREAM SHOW 4： DREAM THE FUTURE＞ in SEOUL」を日本独占配信。
本取り組みは、数々の人気K-POPグループを輩出している大手芸能プロダクション「SM ENTERTAINMENT」×Leminoの第1弾となっている。（modelpress編集部）
「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN SEOUL」
配信日時：2025年8月30日（土）17：00開場／18：00開演 ※予定
「2025 NCT DREAM TOUR in SEOUL」
配信日時：2025年9月6日（土）17：00開場／18：00開演 ※予定
【Not Sponsored 記事】
◆Leminoプレミアム、RIIZE・NCT DREAMのライブ映像配信へ
