豆腐で作ったソースでヘルシー！「明太豆腐クリームうどん」
【画像で見る】手間なしなのに本格派の味わい「夏のひと皿ごはん」バリエ15品
明太子味のソースといえばパスタ！と思うかもしれませんが、明太ソースはうどんにもよく合うのです。でも、夏だからあっさり食べたい。そんなときは生クリームを豆腐に代えてみましょう。すると、ひと皿でたんぱく質もしっかりとれます。バターでコクをプラスし、野菜で栄養のバランスを整えた黄金レシピをご紹介します！
教えてくれたのは…
▷上島亜紀さんさん
料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。
■明太豆腐クリームうどん
生クリームを使わないからカロリー控えめ
【材料・1人分】＊1人分381kcal／塩分4.2g
・冷凍うどん・・・ 1玉
・辛子明太子・・・ 1/2 腹（約30g）
・絹ごし豆腐 ・・・1/3丁（約100g）
・アスパラ・・・ 2本（約50g）
・青じそのせん切り・・・ 5枚分
・焼きのり ・・・1/4枚
■A
└おろしにんにく、とりガラスープの素・・・ 各小さじ1
└バター・・・ 10g
【作り方】
1．アスパラは皮むき器で根元のかたい皮をむき、斜め薄切りにする。
2．豆腐は粗くくずし、ペーパータオルを2枚重ねて包んで水けをきる。ボウルに入れ、泡立て器でなめらかになるまで混ぜる。明太子は薄皮を除いてほぐし、豆腐に加えてよく混ぜる。
3．うどんは袋の表示どおりにレンチンし、別のボウルに入れる。1、Aを加えて混ぜ、器に盛る。2をのせ、しそと、のりをちぎって散らす。
＊ ＊ ＊
豆腐だけだと味わいが淡泊になるので、バターのほかに、おろしニンニクやとりガラスープの素も麺にからめ、味に深みを出しました。とびきり暑い日のランチに、ぜひ作ってみてくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／上島亜紀 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々