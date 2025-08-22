高橋愛、ピンク髪に大胆イメチェン「色綺麗すぎ」「印象変わる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が22日、自身のInstagramを更新。ピンク髪にイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】高橋愛、ピンク髪に大胆イメチェン
高橋は「めっっっちゃ綺麗なピンクにしてもらってきた」と鮮やかなピンク色にカラーチェンジした髪型を披露。「気付いたらバックもピンクでらぶぶもピンクでピンクだらけ」と、ピンクのバッグやドリンクと合わせたトータルコーディネートも見せた。
この投稿に、ファンからは「似合う」「ピンク可愛い」「印象変わる」「攻めてる髪色」「色綺麗すぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
