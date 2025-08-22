加護亜依、黒水着でプール満喫「楽しい夏休み」
【モデルプレス＝2025/08/22】元モーニング娘。の加護亜依が22日、自身のInstagramを更新。プールでの水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】加護亜依、大胆水着姿で抜群スタイル披露
加護は投稿で泳ぐ絵文字とハートマークを添えて、背中を大胆に披露した黒いワンピース水着を着用し、子どもたちとプールを楽しむ姿を動画で公開。「楽しい夏休み」とテロップを入れ、そのほかにもホームパーティーの様子なども収めている。
この投稿に、ファンからは「夏らしくて素敵です」「プールが似合ってますね」「リラックスした表情が癒されます」「水着姿が美しい」「夏を楽しんでいる様子が微笑ましい」「自然体で素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆加護亜依、夏らしいプールタイムを満喫
