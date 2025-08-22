■これまでのあらすじ

幼なじみに振り回され、結果利用されて人間関係をうまく構築できなくなってしまったののかだったが、同じ会社の辻森と出会ったことで良い変化が生まれる。辻森は貧乏くじばかり引くが、決して腐ったりせず大きな心で受け止めることができる人物で、そんな姿を見ているとののかは幼い頃の自分が癒やされるように感じて…。割り勘についても、ののかにとって大事なことだからとこだわりに付き合ってくれるのだった。



■彼のために…

■材料費と交通費は？■心がほどける…辻森の家を、ののかが一生懸命作った料理を持って突然の訪問。今日も残業で疲れ切っていた辻森の心は、予期せぬ嬉しい出来事に温かくなります。でも、すぐに材料費と交通費に気づく辻森。いつも、すべてを折半するので払おうとするのですが…。「私が辻森さんに食べてもらいたかったの」と言って、お金はいらないと伝えるののか。また傷つくことが怖くて、自分を守るために作り上げた強いこだわりが、辻森のおかげでいつの間にかほどけていくのでした…。(あさのゆきこ)