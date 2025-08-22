「千鳥足でふらついてお酒のにおいも」中国籍54歳男“飲酒運転”で対向車に衝突　逃走するも後続車にまた衝突し現行犯逮捕　埼玉・春日部市

埼玉・春日部市で18日、白い車がセンターラインをはみ出して対向車に衝突した。白い車は止まることなくそのまま走り去ったが、後続車にも衝突して縁石に乗り上げ停止。運転していた中国籍の男は酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕された。男は「350ml缶の半分を飲んだ」と述べたが、容疑を否認しているという。

センターラインはみ出し衝突後に逃走

埼玉・春日部市で18日午後11時半頃、家族3人が乗る車が、飲酒運転による事故に巻き込まれる瞬間をカメラが捉えた。

衝突音と、車内に響いた悲鳴。

事故の約20秒前に車を照らすヘッドライトが見えたかと思えば、センターラインをはみ出す白い車がはっきりと見えたのは、衝突のわずか2秒前だ。

衝突後、車内からは「え！マジか…」「最悪だよ…」という声が聞こえた。

衝突の衝撃は、白い車が浮き上がるほど。被害者の車はパーツが飛び出すように壊れていた。

しかし事故直後、車の後ろのカメラが捉えたのは、止まることなく走り続ける白い車だ。

被害を受けた車に乗っていた男性は「後ろを見たら後ろの車がすぐに止まらないので、110番しながら追いかけるというか」と話す。

警察によると、白い車は事故を起こした後も走り続け、後続車に衝突。その後、本来の車線に戻るも縁石に乗り上げて止まったという。

さらに後続車と衝突！酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕

白い車の運転手は、飲酒運転をしていた。追いかけた男性は、運転手のただならぬ様子を目にしていた。

被害を受けた車に乗っていた男性は「千鳥足でふらついて、お酒のにおいもした。『これ飲んでるのかな』と…」と話している。

警察は、中国籍の劉鋼（リュウ･ガン）容疑者（54）を酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕した。

調べに対し「アルコールの入った350ｍL缶の半分を飲んだ」と話しているものの、容疑を否認している。

（「イット！」8月21日放送より）