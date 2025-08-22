九州南部を横断した台風１２号は２２日午前９時、日向灘で熱帯低気圧に変わった。

その後、熱帯低気圧は勢力を弱めながらゆっくりと北上する見通しだ。鹿児島県内では浸水被害などが発生しており、気象庁は今後も河川の増水などの恐れがあるとして警戒を呼びかけている。

鹿児島県南さつま市付近では、２２日午前５時までの１時間に約７０ミリの非常に激しい雨を観測。鹿児島市の喜入（きいれ）地区で同日午前７時までの２４時間降水量が３２５ミリに達したほか、南さつま市や同県指宿市でも２４時間で３００ミリを超える雨が降った。

南さつま市では２１日夜、一帯を流れる加世田川が氾濫した。市消防本部によると、消防隊員が公民館にいて身動きがとれなくなっていた７人をボートで救助した。水没した車から脱出し、民家の雨どいにつかまっていた６０歳代の女性も救助した。

気象庁によると、２３日午前６時までに予想される２４時間降水量は、奄美地方を除く鹿児島県で最大１５０ミリ、宮崎県で同１００ミリ。また、九州南部や四国地方では２３日午前６時にかけて警報級の大雨となる可能性がある。