µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡¥¨¥¼³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶½Ì£¡×¡Ö°ÜÀÒ¶â¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Í£Æ¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡¢¿·ÀïÎÏ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¡£¤«¤Í¤ÆÇ®»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿µ×ÊÝ³ÍÆÀ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ç£É£Ö£Å£Í£Å£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô¡×¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æµ×ÊÝ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¤òË¾¤à¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¶â¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ä¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤¹¤ë·ÀÌó²ò½ü¶â£¶£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£°£³²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬Âç¤¤Ê¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ñ¶âÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï¥¨¥¼³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¸å¡¢¹¶·â¿Ø¤Î³ÍÆÀ¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¡Êµ×ÊÝ¤Ï¡Ë¥Ð¥¹¥¯ÃÏÊý¤Çµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÏÍýÁÛÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·âÎÏ¸þ¾å¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¸å¡¢Èà¡Êµ×ÊÝ¡Ë¤Ï»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë³èÎÏ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£