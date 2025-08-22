今年は最初のムーミン小説が出版されてから80年となる節目の年。“ムーミン谷”に隠された知られざる背景に、ニュース番組『ABEMA Morning』は注目した。

フィンランドで生まれ、世界中で愛されているムーミン。最初のムーミン小説が出版されてから今年で80年となるのを記念し、東京・六本木では「トーベとムーミン展」が開催されている。

この展覧会では、ムーミンやその仲間たちが描かれた250点以上の作品が展示されているほか、ムーミンの“生みの親”であるトーベ・ヤンソンが手がけた絵画や風刺画なども見ることができる。

トーベ・ヤンソンは1914年、フィンランドのヘルシンキで生まれた。父は彫刻家、母は挿絵画家という芸術一家で育ち、幼い頃から画家を目指すようになったという。この作品は20代前半に描いたもので、トーベは生涯にわたって自画像に取り組んだとのこと。

トーベが政治雑誌「ガルム」のために描いた風刺画の一つには、ドイツ南部の山荘に隠れている敗戦間近のヒトラーに、イースターの卵の形をした爆弾が降り注いでいる様子が描かれている。

トーベは雑誌が廃刊になる1953年までの間に、約500点の挿絵と100点以上の表紙画を手がけた。なぜ、トーベはこのような反戦風刺画を描いたのだろうか。

展覧会でメインキュレーターを務めたヘルシンキ市立美術館のヘリ・ハルニ氏に伺った。

「やはり第2次世界大戦の影響が非常に大きかったと思う。彼女の弟は最前線で戦っていたし、父親も1918年のフィンランド内戦を含む2つの戦争に参加した」（ヘリ・ハルニ氏、以下同）

また、トーベ自身もヘルシンキで空襲を経験したという。

「トーベはペンネームに隠れることなく、戦争の悲劇を率直に批判した。彼女の反戦風刺画は、戦時中の強い不安に向き合う手段になった」

そんなトーベの強い反戦の思いが込められている風刺画。実はこの中に、ある生き物が隠されていた。崖の上にいる小さな生き物。ムーミンの前身となるキャラクター「スノーク」だ。このスノークが、トーベの風刺画に度々登場するようになった。

第2次世界大戦の惨状に心を痛め、絵を描くことができなくなっていたトーベは、戦争の辛い日々から逃れるため、ムーミン谷という架空の世界を創り出した。

「ヘルシンキを含む多くの都市が戦争に巻き込まれた。トーベは、どこか平和的な場所を求めていた。例えばトンガの島へ移住して、そこで芸術的な生活を送ることを計画していたほどだ」

――ムーミンの物語にも、戦争の影響を感じられる？

「特に『ムーミン谷の彗星』の中に、その影響を見ることができる」

ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソンの自画像

『ムーミン谷の彗星』は、ムーミン谷に迫り来る彗星の謎を解き明かすために旅に出たムーミンたちが、その道中で仲間たちと出会い、友情を深めながら危機に立ち向かうという物語。第2次世界大戦中に書かれたこの物語は、トーベがヘルシンキで経験した空襲や、防空壕に逃げ込む人々の様子が反映されているという。

1954年にはイギリスの新聞で連載マンガがスタート。ムーミンは世界的に人気となった。その一方で、画家を天職だと考えていたトーベはフィンランド各地にある市庁舎や病院、保育園など、公共施設の壁画も数多く手がけた。

小児病棟の壁画のコンペティションのために提出したスケッチもその一つだ。スケッチには、幼い患者たちの不安を和らげるために、ムーミンの仲間たちが楽しそうに階段をかけ上がる姿が描かれている。

「トーベは非常に才能のあるイラストレーターであった。絵の中で色を使う際にも、その才能を感じる。また彼女のユートピアへの憧れは、ムーミン谷の想像力豊かな世界と、公共施設に描かれた物語の両方に反映されている。彼女の絵の中のおとぎの世界は最高である」

平和を求めてトーベが生み出した“ムーミン谷”は、80年経った今も世界中の人々を魅了し続けている。（『ABEMA Morning』より）