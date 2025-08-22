¡Ö¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡×ÉÝ¤¬¤ê¤Ê¼Æ¸¤¤¬¡È°Å°Ç¤ËÀø¤àÆ°Êª¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¿¢ÌÚ¤ÎÊý¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¼Æ¸¤¤Î»Ñ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È°Å°Ç¤ËÀø¤àÆ°Êª¡É¤ÎÀµÂÎ
¡¡¡Ö¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Æ¸¤¤Î¤³¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¡Ê6ºÐ¡Ë¤Î»ô¤¤¼ç¡Ê@pom_dawacan¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢°Å°Ç¤Ç¿¢ÌÚ¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÌÚ¤Î±¢¤«¤éÇÁ¤¯Ç¤È²ÖÃÅ¤Î¤½¤Ð¤ÇÉú¤»¤Æ¤¤¤ëÇ¡¢·×2É¤¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë»ô¤¤¼ç¤¬Ç¤¿¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ²ûÃæÅÅÅô¤Ç¾È¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤â´é¤ò¾å¤²¤ÆÌÚ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÝ¤¬¤ê¤ÊÀ³Ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÇ¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¿¤À¤¸¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÌÚ±¢¤ÎÇ¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÖÃÅ¤Î¶á¤¯¤ÇÉú¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦1É¤¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë