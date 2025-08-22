ラップの芯に顔をズボッ 「面倒くさい遊び」を覚えたポメラニアン
「また面倒くさい遊びを覚えたポメ」……そんな一言とともに投稿された写真がXで注目を集めています。
写っているのは、1歳になるポメラニアンのむぎくん。まん丸な顔をラップの芯にズボッと突っ込み、なんとも言えない表情を浮かべています。これ、どういう遊び？
今回の「面倒くさい遊び」が始まったのは、ほんの1週間前のこと。テーブルの上に置いていたラップの芯を、むぎくんが加えて逃げて行ったことから始まります。
捕まえてもなかなか離してくれなかったため、筒の反対側からドッグフードを一粒入れてあげると、ようやく離したむぎくん。これで一件落着……と思いきや、以来むぎくんはラップやトイレットペーパーの芯を見るとテンション爆上がりに。
芯を咥えて走り回り、捕まってもフードを投入されるまで絶対に離さない……そんな「我慢比べゲーム」が日課になったそうです。
それにしても、筒に顔を突っ込む姿は、なんともシュール。飼い主さんも「素早いので捕まえるのは大変で疲れます。でもあの表情がかわいいので、つい許してしまいます」と笑います。
ちなみに、フードをもらうまでは永遠にこのままなのだとか。芯の向こうで待ち構えるむぎくんを想像するだけで、ちょっとクスッとしてしまいますね。
投稿には「遊びの天才！かわいいなあ」「かわいくておもしろいです」といった声も寄せられ、ちょっとした癒やしを届けています。わんぱくポメラニアン・むぎくんの「面倒くさい遊び」はしばらく続きそうです。
また面倒くさい遊びを覚えたポメ pic.twitter.com/ftRgUBKr5d
— あさぽん/ポメラニアンのしもべ (@asaponta_9) August 19, 2025
＜記事化協力＞
あさぽん/ポメラニアンのしもべさん（@asaponta_9）
