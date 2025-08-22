◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）

９月１４日にＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝との防衛戦に臨む世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が２１日午後、横浜市の所属ジムで、元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝、東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（３０）＝帝拳＝と各５ラウンドずつ、計１０ラウンドのスパーリングを行った。

１０ラウンドは、アフマダリエフ戦前の最長ラウンドとなる。所属ジムの大橋秀行会長（６０）は「疲れがピークに来ている３週間前に１０Ｒのスパーリングでしたが疲れを感じさせない出来でした」と評価した。

井上は所属ジムを通じ、以下のコメントを発表した。

―試合前のこの時期は予定通りの１０ラウンドか。

「そうですね。スパーリング内容もイメージ通りにできましたね」

―タパレスが練習パートナーとして仕上げて来日している。

「もう、すごく練習になっていますね。そこはちゃんと練習パートナーとしてきてくれたと思う」

―タパレスからアフマダリエフの技術面などの情報提供あったのか。

「何度かありましたね。まあ、当たり前というか対策のために来てもらっているので。対戦した時の話も聞いて自分自身のイメージも膨らんできましたね」

―帝拳ジム勢のサウスポー王者たちともスパーリングしている。

「順番的に今日は中野選手でした。みんなアフマダリエフをイメージしやすいというか。アフマダリエフは１つのボクシングスタイルではないから。足も使えるし、攻撃もできるしというボクシングをしてくる。いろいろな選手とスパーをやって、いろいろな想定をしているという感じです」

―帝拳ジムに２回の出げいこした成果は。

「思っていたような気持ちというか、緊張感を味わえましたね。アマの時以来の訪問で、プロでは初めてだったので。ジムの雰囲気は変わっていなかったですね。やった意味はすごくありました」

―今後の調整は。

「まだまだスパーリングはやっていく。スパーリングで仕上げていく。いつも通りに順調です。変わらずに仕上げていると言えます」

井上は「キャリア最大の強敵」との対戦に備え、２３年４月にアフマダリエフを判定で下してＷＢＡ・ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者となったタパレスをスパーリングパートナーとして招聘。中野のほか、名門・帝拳ジムに所属するＷＢＯアジアパシフィック同級王者・村田昴、日本バンタム級王者・増田陸、ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者・藤田健児ら豪華サウスポー陣ともスパーリングを重ねている。

一方、ＷＢＣのマウリシオ・スライマン会長は自身のＸで２１日に「我々はＶＡＤＡ（ボランティア・アンチ・ドーピング協会）から、井上の抜き打ちドーピング（禁止薬物使用）検査の結果、陰性だったと通知を受けた」と明かし、アフマダリエフとの防衛戦に支障がないことを投稿した。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１４勝（１１ＫＯ）１敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料生配信される。