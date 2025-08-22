【巨人戦みどころ】主砲・岡本は対ＤｅＮＡの通算打点１００まであと「２」…達成すればセ・リーグの全５チーム相手に１００打点以上の快挙
巨人は２２日から本拠・東京ドームでＤｅＮＡと３連戦。現在激しい２位争いを繰り広げる両チームだが、やはり注目されるのは負傷から復帰した主砲・岡本だ。岡本は現在、対ＤｅＮＡの通算打点が９８。あと２で１００打点に到達する。ヤクルト（１６０打点）、広島（１３２打点）、阪神（１１６打点）、中日（１０１打点）の４チームとの戦いではすでに１００打点以上を挙げており、ＤｅＮＡ戦で１００打点の大台にのせれば対セ５球団すべてから１００打点以上となる。
巨人で現在セ・リーグに所属する５チーム相手にすべて１００打点以上を挙げているのは次の通り。
打 者（神―Ｄ―広―中―ヤ）
王 貞治
（４２２―４４８―４３１―４３４―４３５）
長嶋 茂雄
（２７３―３１０―３１１―３１０―３１８）
阿部慎之助
（１８９―２６２―２１１―２０２―２５０）
原 辰徳
（２１２―２１２―１９６―２１８―２５５）
高橋 由伸
（１８５―１６７―２１０―１８０―１７４）
坂本 勇人
（１６３―１９６―１８１―１８２―１９３）
松井 秀喜
（１６１―１８０―２０７―１８２―１５９）
川上 哲治
（１５５―１５４―１６３―２１３―１０９）
柴田 勲
（１０６―１２１―１５４―１６１―１６６）
中畑 清
（１２６―１３８―１０８―１２５―１２４）
※２１日時点。セ５球団の合計打点の多い順
岡本が達成すれば１１人目となる。復帰して徐々にエンジンがかかってきているだけに岡本のタイムリーで勝利を呼び込みたい。
◆３連戦の予想先発（２２日は予告）
２２日 巨人＝横川、ＤｅＮＡ＝ジャクソン
２３日 巨人＝井上、ＤｅＮＡ＝竹田
２４日 巨人＝赤星、ＤｅＮＡ＝未定
◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）
２２日 ＮＨＫＢＳ １８時〜（大野豊氏、井口資仁氏）
２３日 ＢＳ日テレ １４時〜（清水隆行氏）
日テレ １５時〜（斎藤雅樹氏、山本昌氏）※関東ローカル
２４日 ＢＳ日テレ １４時〜（篠塚和典氏）
日テレ １５時〜（中畑清氏、江川卓氏）※関東ローカル