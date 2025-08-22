Photo: 小原啓樹

見守りカメラって、便利なだけでなく楽しいんですね。

導入の動機は外出中に家のネコがどう過ごしているのかを見たかったからなのですが、その便利さと楽しさにすっかりはまってしまいました。

僕が選んだのはエレコムの「卓上みまもるカメラLite」。

「卓上みまもるカメラLite」の特徴はここ。このしっぽみたいなパーツが温度センサーになっているのです。温度センサー付きの見守りカメラって珍しいし、なんだかかわいかったのでこれを選びました。

「卓上みまもるカメラLite」を家のWi-Fiに接続して、スマホアプリの「みまもるeye（iOS｜Android）」と連携させることで、インターネットを通じて世界中のどこからでもカメラの映像を見ることができます。

コンパクトなのもいいんですよねぇ。使い始めたら活用法がいろいろ見えてきたので紹介させてください。

（1）遠隔地からの見守り

見守りカメラの一番の使い道といえばこれでしょう。「卓上みまもるカメラLite」は解像度が最大200万画素、フルHD対応なので画がきれい。ネコの様子がよく分かります。この時点ですでに楽しい。

自動追尾機能が付いていて、被写体の動きを追ってカメラが回転するほか、アプリの「首振り」機能を使ってカメラを動かすことも可能。上下67°、左右350°と可動範囲も広いです。

アプリのカメラボタンを押せば写真が、録画（◎）ボタンを押せば動画が撮れ、スマホ内に保存されます。

アプリの通話ボタンを押せば本体のスピーカー越しに声かけもできます。名前を呼んだらネコがこっちを向くの…かわいいですわ。

離れて暮らすおじいちゃん、おばあちゃんの様子を見守ったり、逆に赤ちゃんベッドのそばにカメラを設置して離れて暮らす孫の様子を見せたりするのにも使えそう。

（2）部屋の温度を監視する

「卓上みまもるカメラLite」ならではの機能として温度センサーが付いていることを先ほどお伝えしましたが、これが便利なんですよ。

夏場は部屋の中の温度が異常に上がることもあるので、出かけるときはネコのためにエアコンはつけたままにしておくのですが、万が一つけ忘れたとしてもカメラ映像に表示される温度をチェックしていれば大丈夫。

わが家ではエアコンをスマートホームに連携させているので、温度が上がり過ぎていたら遠隔地からもエアコンをつけられます（「卓上みまもるカメラLite」はスマートホーム連携はできないので、別途スマートホームアプリを使います）。

見守りに安心をプラスできるのが「卓上みまもるカメラLite」最大のメリットかもしれません。

（3）もちろん防犯用途にも

見守りカメラは防犯にも役立ちます。特に「卓上みまもるカメラLite」はモーション検知機能が付いているので、動きのあるものを察知したらプッシュ通知で知らせてくれるし、暗視撮影に対応しているので暗闇でも確認OK。

もし不在時に侵入者に入られていたら、アラート音を鳴らしたりスピーカーから声をかけたりできます。声質を変えられる機能付きなので（テレビで匿名の証言者が話すときのようなピッチを落とした声）身バレ防止の効果もあるでしょう。

（4）定点観測にもいいんじゃない？

「卓上みまもるカメラLite」は、microSDを挿すと起動している間ずっと動画を撮り続けてくれます。保存できる期間はmicroSDの容量（256GBまで対応）とカメラの解像度設定（SDもしくはフルHD）によりますが、256GB／フルHDで約512時間録画可能。

これは定点観測にも有用だと思いました。例えば、アサガオの見える位置にカメラを設置して生育記録を取ったり、ベッドが見える位置にカメラを設置して自分の寝相＆寝言を観察したり。データは2時間ごとにフォルダが分かれるので、見たい時間帯のデータも探しやすいです。

外出先から帰ってきて、不在時のネコの行動を振り返るのめちゃ楽しい…。

（5）家族とのコミュニケーションも捗ります

「卓上みまもるカメラLite」はスピーカーとマイクを内蔵しているので、アプリ側と双方向で通話できます。外出先から家にいる家族と「買って帰るものない？／牛乳買ってきて」「宿題やった？／今やろうと思ってた！」なんてやり取りができるわけです。相手の存在を確認して声をかける感じ、スマホの通話と違って独特の味わいがあって楽しいですよ。

セール中は5000円を切る価格で買えます

「卓上みまもるカメラLite」は、アプリ内にカメラを最大16台まで登録でき、最大5アカウントで映像の共有もできるので、面白い使い方はまだまだありそうです。

電源はMicro USB Type-BからUSB-ACアダプター経由でコンセントに挿すのがデフォですが、試しにうちにあるモバイルバッテリー（出力：最大12W）で動かしてみたら問題なく動きました。付属のUSB-ACアダプターの出力が7.5Wなので、それ以上の出力を備えていれば動くでしょう。玄関やベランダなど、近くにコンセントがない場所に置けるのはうれしいところです。

そして！ 2025年8月29日（金）9:00〜9月11日（木）23:59に開催されるAmazon『暮らし応援先取りSALE』なら4980円で買えるというお得さ。離れた場所の様子を確認したい、外出先から家族とコミュニケーションしたいというあなた、チャンスをお見逃しなく。

【温度センサー搭載】DXアンテナ 卓上みまもるカメラ フルHD Wi‐Fi対応 双方向通話 動体追跡 暗視機能 アラート機能付き 見守りカメラ ペット/子供/高齢者見守り WECAA1 7,678円 Amazonで見る PR PR

Source: エレコム