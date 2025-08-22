8月21日 発表

Evolution Championship Series（EVO）は8月21日、ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が同社保有の「EVO」株式を、ソニーグループが出資するNODWIN Gamingに売却したと発表した。

SIEは今後、2028年までEVOの新たなグローバルスポンサーとなり、PlayStation Tournamentsプラットフォームや、格闘ゲームプレーヤーに訴求力のある開発中の主要製品を通じて、格闘ゲームコミュニティへの貢献を継続していくことのこと。

NODWIN Gamingは、南アジアのゲーム、eスポーツ、青少年エンターテイメント業界の大手企業。NODWIN Gamingの共同創設者兼マネージングディレクターであるアクシャット・ラシー氏は「私たちはSIEの偉大な功績を継承し、今日のEVOを築き上げたすべての人々の功績を称えるとともに、新しい世代にEVOの精神を体験する機会を提供していきます」と述べている。

