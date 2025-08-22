TICAD＝アフリカ開発会議は22日に最終日を迎え、アフリカの経済成長に向けた連携強化を盛り込んだ「横浜宣言」を採択しました。中継です。

石破首相は3日間で、30を超える首脳らとの会談に臨みました。ある外務省関係者は「日本のアフリカ重視の姿勢を示すことができた」と成果を強調しました。

石破首相

「国際社会でも分断が進み、国際秩序も大きな挑戦に直面を致しております。これをはねのけ、逆に繁栄の機会とすることができるかどうか。それはアフリカの未来への投資であり、現場での課題解決策を共につくること」

閉会式で採択された「横浜宣言」には、日本の強みであるAIや農業・保健分野の支援などが盛り込まれました。

――今回の会議で日本としての狙いは、実現できたのでしょうか？

アフリカでは中国の影響力が増すなか、ある政府関係者は「日本ならではの支援を打ち出せた」と話しています。

石破首相に対しては、自民党内から辞任を求める声が多くでていますが、今週末は韓国、来週末はインドの首脳が日本を訪問する予定です。石破首相はこうした外交日程に精力的に取り組むことで辞任圧力に対抗していきたい考えです。