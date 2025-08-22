ËÌÀî·Ê»Ò¡¢ËüÇî¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ö»Ò°é¤Æ¤â»Å»ö¤â·ò¹¯¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥á¥¬¥Í¤Ç39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÉÕ¤±ËüÇî¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¡¢ÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ËüÇî¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àËÌÀî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö39ºÐ¤â»Ò°é¤Æ¤â»Å»ö¤â·ò¹¯¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ºÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤äÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤òÇÒ¸«¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡Ö39¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥á¥¬¥Í¤Ç39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿ËÌÀî·Ê»Ò
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÉÕ¤±ËüÇî¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¡¢ÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ËüÇî¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àËÌÀî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ºÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤äÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤òÇÒ¸«¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡Ö39¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£