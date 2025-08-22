還暦・杉本哲太、「若さを保つ秘訣」“本格的”筋トレ姿に反響「意外とマッチョなんですねぇ〜」「カッコいい〜」
俳優の杉本哲太（60）が21日、自身のインスタグラムを更新。“還暦とは思えない”筋トレ姿を公開した。
【写真】「意外とマッチョ」“本格的”筋トレに励む杉本哲太
杉本は「トレーニングday」とつづり、マシンを使って背中や腕、胸筋などを鍛える様子をアップ。Tシャツ越しに鍛えられた胸筋をのぞかせ、真剣な表情で本格的な筋トレに励む姿を披露した。
この投稿を見たファンからは「還暦でここまで動かせるのすごいです」「カッコいい〜」「哲太さん意外と、マッチョなんですねぇ〜」「やっぱり芸能人の方は努力されているんですね。若さを保つ秘訣」などとコメントが寄せられている。
