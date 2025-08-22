「ミャクミャクに新しいお友達」登場、2ショット披露 2027年の博覧会キャラ紹介…「あら可愛い」【プロフあり】
大阪・関西万博の公式SNSが、21日の投稿で「ミャクミャクに新しいお友達」ができたと紹介した。
【写真】ミャクミャク＆新しいお友達の2ショット
横浜で開催中の「第9回アフリカ開発会議（TICAD 9）」のテーマ別イベント「TICAD Business Expo & Conference」にミャクミャクが参加し、「2027年国際園芸博覧会の公式マスコットキャラクターの#トゥンクトゥンクが会いに来てくれたよ」と、2ショットを披露。
「2027年3月19日から横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027、すごく楽しみだね！」と呼びかけた。
「GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）」は、2027年3月19日から横浜市の北西部にある旧上瀬谷通信施設で開催予定。花や緑との関わりを通じ、自然と共生した持続可能で幸福感が深まる社会の創造を提案、横浜から明日に向けた友好と平和のメッセージを発信する。
マスコットキャラの「トゥンクトゥンク」は、はるか宇宙の彼方から、地球に憧れてやってきた好奇心いっぱいの精霊。地球のような球体のデザインで、人と地球の自然との、新たな関係を育むコミュニケーターとなる。
ミャクミャク＆トゥンクトゥンクの写真に対して、「あら可愛い」「トゥンクトゥンク可愛い」「これも慣れれば愛着湧くんやろな」「手が、、、人間過ぎない？」などの声が寄せられている。
■トゥンクトゥンク
プロフィール：
はるか宇宙の彼方から、地球に憧れてやってきた好奇心いっぱいの精霊、それがトゥンクトゥンクです。植物をはじめとした、この宇宙に生まれた万物の気持ちに共鳴しているので、その想いを人間に伝えてくれます。地球がきれいだとうれしくなって花を咲かせて踊ったり、地球が汚れると悲しくなって元気がなくなったりします。自然破壊・環境汚染などさまざまな課題を抱えているこの星で、人間と自然をつなぐ決意をしたキャラクターです。
性格：ドキドキ・ワクワクすることが好き。
特技：いろんな生きものや、ものの気持ちがわかる。
くせ：わくから外れて、飛び出そうとする。
夢：みんなの気持ちがつながって、みんながなかよしになること。
名前について：
人といろんな命が共鳴して、つながっている状態を表しています。このマスコットを通して、人間が万物への想像力や調和の心をとりもどすことの大切さが広がってほしい、という想いを込めて名付けました。
