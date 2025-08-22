全国のケーブルテレビおよび衛星放送で放送中の「ディズニー・チャンネル」にて、YouTubeでの再生数50億回以上と、絶大な人気を誇る『ミッキーマウス クラブハウス』の9年ぶりの新作『ミッキーマウス クラブハウス プラス』をチャンネル初放送！

9年振りに復活となる、楽しいみんなのクラブハウスには、新キャラクターとして「ダッフィー」がメンバーに仲間入りします☆

ディズニー・チャンネル『ミッキーマウス クラブハウス プラス』

放送日時：2025年9月7日(日)より 毎週土曜・日曜 16:30〜17:00（チャンネル初放送）※日曜に新エピソードを放送

再放送：2025年9月8日(月)より 毎週月曜 6:30〜7:00

世界的人気を誇る番組『ミッキーマウス クラブハウス』がカムバック！

『ミッキーマウス クラブハウス』は、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」と一緒に数の概念や形、順序といった基礎的な学習を楽しく身につけることができる大人気プログラムです。

視聴者が積極的に参加できるインタラクティブな要素も番組の魅力のひとつ。

ストリーミング配信では未就学児向けシリーズのトップ3入り、YouTubeでは50億回以上の再生回数を記録するなど、今もなお圧倒的な人気を誇る『ミッキーマウス クラブハウス』が、なんと2025年秋『ミッキーマウス クラブハウス プラス』として、パワーアップして帰ってきます☆

『ミッキーマウス クラブハウス プラス』 第1話「あたらしいなかまがやってきた！」

「ヴォン･ドレイク教授」の新しい発明品、「リトルヘルパー」はお手伝いが大好き！

でも、まだいろんなことを覚えている途中なので、失敗してしまうこともあります。

それでもがんばってみんなのお手伝いをしようと、空に飛ばされそうになったグローブバルーンを止めようとしますが、小さなリトルヘルパーもグローブバルーンと一緒に空へ飛ばされてしまいました。

さあ、「ミッキーマウス」たちはどうやって「リトルヘルパー」を助けるのでしょうか！？

新しくダッフィーもサプライズ登場

『ミッキーマウス クラブハウス プラス』では、問題解決には欠かせない「トゥードルズ」や「マウスケツール」が「ミッキーマウス」たちを引き続き手助けしてくれます。

さらに新たなお助けフレンドとして「リトル・ヘルパー」や、ディズニー・ベアの「ダッフィー」がサプライズ登場！

また、クラブハウスが拡張され、愉快なたまり場ゾーン「ラッフィング・ロフト」や目的地まで移動できる「ワッキー・チューブ」などの新しいエリアが登場します。

また、「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」は、それぞれ自分だけのクラブハウスを手に入れる予定で、シリーズを通してその詳細が明らかになります。

ディズニー・チャンネルにて2025年9月7日より放送が開始される『ミッキーマウス クラブハウス プラス』の紹介でした☆

