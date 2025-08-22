BTS・J-HOPE、ビーチでの7人ショット公開 「めちゃくちゃすてきな家族写真」「ホビのおかげで至福の朝」
7人組グループ・BTSのJ-HOPEが、22日までに自身のインスタグラムを更新。7人の集合ショットやメンバーのオフショットを公開した。
【動画】BTS・J-HOPEが涙…日本ファイナル公演の模様
J-HOPEは「BTS!!」のコメントとともに、ビーチでのグループショットを掲載。メンバーはラフなスタイルでリラックスした表情を見せている。
そのほかVが犬を抱く様子や、レコーディング風景なども公開している。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃすてきな家族写真」「7人そろった生活がまたスタートして良かったね」「ホビ（J-HOPE）のおかげで至福の朝を迎えた」「ホビは神様」「バンタン7人の写真うれしい」「メンバーのナチュラルな姿見せてくれて感謝」など喜びの声が上がっている。
