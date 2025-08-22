再結成ツアー進行中のオアシス ネブワース“25万人ライブ”4K劇場公開＆最新音源配信も
オアシスが、再結成ツアー『Oasis Live '25』より9日に行われたスコットランド・エディンバラ公演のライブ音源「Bring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August '25)」を新たに配信開始した。
【ライブ写真】熱気伝わるオアシス再結成ツアー、ロンドン公演の模様
さらに、キャリア絶頂期に25万人を動員した伝説的なライブ『ネブワース1996』の第2夜公演が、最新映像技術による4Kデジタルリマスター版として『ネブワース1996：DAY2 Sunday 11th August』のタイトルで9月12日より劇場公開されることも決定。日本限定の劇場公開となり、TOHOシネマズ日比谷ほか、全国の劇場で公開される。
再結成ツアーは7月4日のカーディフ公演でスタートし、マンチェスターでの5公演、ロンドン・ウェンブリー・スタジアムでの5公演を含む17公演を完遂。8月にはエディンバラ3公演、ダブリン2公演が開催された。エディンバラ公演では3夜で20万人超の観客を動員し、観客の動きによって地震観測所がシグナルを検出するなど大きな反響を呼んだ。
「Bring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August '25)」は、ツアーからのライブ音源配信第4弾。これまでにカーディフ公演の「Slide Away」、マンチェスター公演の「Cigarettes ＆ Alcohol」、ロンドン公演の「Little By Little」が配信されており、今後予定されている北米、メキシコ、アジア、オーストラリア、南米での24公演にも注目が集まる。
10月には、セカンドアルバム『モーニング・グローリー（原題：(What’s The Story) Morning Glory？）』の30周年記念デラックスエディションの発売も決定。新たなアンプラグドバージョン5曲を収録し、「Acquiesce (Unplugged)」は先行配信がスタートしている。これに先駆け、全スタジオアルバム7作と“裏ベスト”をまとめたボックスセット『Complete Studio Album Collection』も発売された。
10月には東京ドームで16年ぶりとなる来日公演も控えており、再結成を果たしたオアシスの動向に熱い視線が注がれている。
