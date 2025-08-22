霜降り明星・粗品、初MC務めるトーク番組がABEMAで放送決定 芸人たちが珠玉エピソードを“初卸し”「いろんな面白さが詰まっている」【コメントあり】
笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』（全8回）が8月30日午後10時からスタートすることが決定した。
【写真】総勢40人超…『ドーピングトーキング』に出演する芸人一覧
新番組『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。
番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意したすべて初卸しのトーク。番組MCには、ABEMAのレギュラー番組にて初MCとなる粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾ける。
また、『ドーピングトーキング』に参加する芸人第一弾として25名も発表。RG（レイザーラモン）、アントニー（マテンロウ）、稲田美紀（紅しょうが）、エース（バッテリィズ）、大東翔生（ダブルヒガシ）、奥田修二（ガクテンソク）、お見送り芸人しんいち、ガク（真空ジェシカ）、熊元プロレス（紅しょうが）、ケンドーコバヤシ、阪本（マユリカ）、谷拓哉、チャンス大城、徳井健太（平成ノブシコブシ）、友田オレ、中谷（マユリカ）、中山功太、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、新山（さや香）、ヒコロヒー、堀内健（ネプチューン）、松村祥維（ひつじねいり）、薄幸（納言）、森下直人（ななまがり）、吉村崇（平成ノブシコブシ）といった数多の話芸自慢が大集結。メンバーには、お笑い賞レースの優勝者や常連メンバーほか、バラエティ番組を席巻するベテラン芸人が名を連ねた。
■粗品コメント
▼収録に参加して
非常におもしろいです。僕はいま32歳なんですが、20代のときから大きく価値観が変わったことがあって。“おもしろい”っていろんな種類があるなって、最近思うようになったんです。20代のときって声に出して笑うことだけが僕の中では“おもしろい”だったんですけど、最近大人になってきて、別に笑わないけどおもしろいなって話がめちゃくちゃあるなって、そっちのほうにも興味があったりするんです。例えば、文学作品に垣間見える知的さとか、映画を見た後の満足感とか。そういうのもおもしろいと思うんです。僕はお笑い一筋、お笑いバカだったんで、その辺は疎かったんですけど、最近めっちゃいいなと思ってて。そういう欲求を、プロのお笑いの人に、いろんなジャンルのおもしろさを満たしてもらえる、そんな番組だと思いますね。芸人的な、お笑い的なおもしろさもあるんですけど、興味深い話とか、「その話聞いたら眠られへんくなるで」とか、「この話聞いたら明日しゃべりたなるなぁ」みたいな、そういういろんな面白さが詰まっているいい番組ですね。
▼印象に残っているトーク
（中山）功太さんの話はおもしろかったですね。印象にめっちゃ残ったし、家みたいでした。家でテレビ見てる感覚やったってようあると思うんですけど、風呂でTikTokみてる感覚でしたね。めっちゃおもろかって、ついついのぼせてしまうような、手を止めてしまうような吸引力のある話でした。功太さんの怖い系の話もおもろかったですし、奥田さん（ガクテンソク）やアントニーさん（マテンロウ）の裏社会というか、世の中の裏側系…たぶんオンエアもどれだけ伏字になるかわからないんですが、僕たちのリアクションとかだけで楽しめると思います。改めてすごい世界だなと思いましたね。
