土屋アンナがグッとくる男性のタイプや、Instagramでフォローしている俳優について赤裸々に語った。

【映像】「顔が好き」土屋アンナのお気に入り俳優

2025年8月21日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務める。この日は土屋アンナとゆうちゃみ（古川優奈）がゲストとして登場した。

番組内で山里が土屋にどのような男性にグッとくるかを質問。土屋はまず、「とりあえず男性の腕の筋肉がある人。何か持ったときにグッと血管とか筋肉があって、『あっ…物持てるな』って」と筋肉を基準としていることを明かした。

さらに土屋は、「泥だらけが好き。飾ってなくて、マイペースで周りに流されなくて、でも笑顔は優しくて男らしい」と好みを明かすと、山里が「今無人島に行くならどんな人？」という質問の答えのようだとツッコミ。土屋は「でもそっちそっちそっち！」とそれを肯定し、生命力がある人が好きだと語った。

そして具体的には、「あの人いるじゃないですか。『ワイルドスピード』に出てるドウェイン・ジョンソンとか『アクアマン』のジェイソン・モモアとか。インスタでフォローしてます」とお気に入りのハリウッド俳優を明かし、「ムキムキでフレンチトーストに蜜いっぱいかけて『うーん』てって言ってる顔が好き」と具体的に明かすと、山里はこの番組が始まって以来、初のタイプの回答だと驚いていた。