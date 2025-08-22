２２日前引けの日経平均株価は前日比４円９２銭高の４万２６１５円０９銭。前場のプライム市場の売買高概算は８億８７７７万株、売買代金概算は１兆９７６７億円。値上がり銘柄数は８４３、値下がり銘柄数は６８３、変わらずは９３銘柄だった。



日経平均株価は朝高後に下落に転じたが、その後は値を戻し小幅高での一進一退で推移。全体的に方向感に欠ける展開が続いた。前日の米株式市場は、ＮＹダウは１５２ドル安と３日ぶりに反落。ハイテク株などが軟調だった。東京市場は、小幅に値を上げてスタートし一時１００円を超える上昇となった。日経平均株価は前日まで３日続落していたほか、為替が円安基調にあることも好感された。ただ、上値は重く午前９時１０分過ぎには２７０円を超える下落となった。しかし下値には買いが入り売り一巡後は値を戻した。ジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を前に様子見姿勢は強い。銀行・保険株などが堅調な値動きとなっている。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ＜9984＞やレーザーテック＜6920＞が高く、サンリオ＜8136＞や東京電力ホールディングス＜9501＞が堅調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞が高く、東京海上ホールディングス＜8766＞やゆうちょ銀行＜7182＞が値を上げた。半面、アドバンテスト＜6857＞や良品計画＜7453＞、キーエンス＜6861＞が安く、ファーストリテイリング＜9983＞が下落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

