乃木坂46岩本蓮加、本音で語った悩みに冨里奈央「私は蓮加さんのこと大好き」【乃木坂、逃避行。SEASON3】
アイドルグループ・乃木坂46のメンバーが2人1組で1泊2日の旅をするドキュメントバラエティー『乃木坂、逃避行。SEASON3』＃8が、22日から映像配信サービス「Lemino」で独占配信される。今回は3期生・岩本蓮加（21）＆5期生・冨里奈央（18）が兵庫県を旅した後編を届ける。以下、ネタバレを含みます。
【写真】まるで姉妹のような岩本蓮加＆冨里奈央
後編は、ホテルでの2人きりの本音トークからスタート。冨里に悩みを聞かれた岩本は、「私は本当に自分のこと好きじゃないから…」と素直な胸の内を明かす。「自分以外のみんなってめっちゃ輝いて見えるじゃん。だからこそ、比べたいわけではないし、自分は自分なんだけど…」といい、「でも、応援してくれるファンのみんなは、自分が好きじゃない自分を好きなわけだから…」と、自分に自信が持てない気持ちや、それでも応援してくれるファンへの思いを語った。
すると冨里は「私は蓮加さんのこと大好きですよ」と即答。「くだらないことを言ってもツッコんでくれたり、適当にあしらってくれたり…そんな人って本当に貴重だと思ってて。（岩本は）めっちゃ優しいじゃないですか？」と、日頃の感謝を伝える。岩本が「いや！優しくないんだよ！（笑）」と照れると、「照れてるんですか〜 かわいい〜」と冨里。さらに「相談すると、毎回すごく心に響く答えをくれる。しかも蓮加さんの言葉でちゃんと。自分が経験してきたことを踏まえて言ってくれるからすごく言葉が刺さるんです」と言い、後輩からの厚い信頼がうかがえる時間となった。
翌日、迎えた2日目は神戸市へ。日本三大中華街のひとつ・南京町で食べ歩きを満喫。ごま団子や揚げ餅、フルーツ飴に舌鼓を打ち、20分並んで買った小籠包には、冨里も「めちゃくちゃおいしい！そりゃ並ぶわ」と笑顔がはじけた。そして神戸ポートタワーでは、冨里が岩本にカメラを構え「彼女とデートなう」とにやり。持参した自前カメラでも「かわいい〜」を連呼しながら岩本を激写し、撮影会のような時間となった。
続いて訪れたのは、新感覚の水族館「AQUARIUM × ART アトア」。幻想的な空間に「楽しい！」と大はしゃぎの2人。冨里がアートに「『Actually...』始まる前みたいな音が鳴った」と職業病を漏らすと、岩本が「やめなさい！（笑）」とツッコミを入れる場面も。ここでは、自分で貝から取り出した真珠をアクセサリーに加工する体験をし、おそろいの指輪を旅の記念にした。次の旅人ペア・伊藤理々杏＆岡本姫奈へのお土産選びでは、冨里が「めっちゃ可愛…ひっく」と、急にしゃっくりをしてしまい、岩本がツボに入って爆笑するというハプニングも。
旅を振り返り、岩本は「あっという間だったね。全部楽しかった」と笑顔で話し、冨里も「めっちゃ幸せだった。本当に楽しかったです！」と満足そうに締めくくった。終始、子どものようにじゃれつき、ふざける冨里と、それを冷静にツッコミつつも優しくかまう岩本――2人の関係性が垣間見え、距離がさらに縮まった“逃避行”となった。
