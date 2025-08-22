TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹Ä¼¼¤Î¸î±Ò¤Ê¤É¤òÃ´¤¦¹ÄµÜ·Ù»¡¤¬¡¢¹ÄµïÆâ¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¦¾ì¤Î¸«³Ø²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤é¤ª¤è¤½20¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Çò¥Ð¥¤¤ä¥µ¥¤¥É¥«¡¼¤ÎÁö¹Ô·±Îý¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹Ä¼¼¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¤ÎºÝ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Öµ³ÇÏÂâ¡×¤ÎÇÏ¤È¤Îµ­Ç°»£±Æ¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¹ÄµÜ·Ù»¡¤Ï¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë³èÆ°¤ò¹­¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£