二宮和也、夜8時台を無限ループ？主演映画『8番出口』番宣で6番組に登場
俳優の二宮和也が主演する映画『8番出口』が29日公開されることに際して、8月下旬から9月上旬まで二宮が、局をまたいだ午後8時台放送の6番組に出演することが決定した。映画にちなみ夜8時を“無限ループ”する。
【動画】二宮和也が迷い込む…『8番出口』予告
2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏がたったひとりで制作し、全世界累計170万ダウンロードを突破し、瞬く間に社会現象となった、“異変”探し無限ループゲーム『8番出口』が実写映画化。
地下鉄の改札を出て白い地下通路を歩いていく。天井には【出口8】の看板。しかしいつまでも出口に辿り着くことができない。何度もすれ違う同じ男に違和感を覚え、やがて自分が同じ通路を繰り返し歩いていることに気付く。そして壁に掲示されている、謎めいた【ご案内】を見つける。
通路のどこかに【異変】があれば引き返し、なければそのまま前に進む。【1番出口】【2番出口】【3番出口】……正しければ【８番出口】に近づき、見落とすと【0番出口】に戻る。次々と現れる不可解な異変を見つけ、絶望的にループする無限回廊から抜け出すことができるのか。
『ニノなのに』では、商店街に仕込まれた異変を探すロケを行い、『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』では、7月22日に実施した「88ｍ無限ループカーペットアライバル」のイベント＆取材に番組が潜入。作中では“迷う男”役として数々の異変を探してきた二宮をターゲットに、小松菜奈と河内大和という、演技派二人も仕掛人として参加し、番組が仕込んだ8つの異変に気付けるか？といった映画『8番出口』とコラボしたスペシャル企画も実施する。（ともにTBS系）
まさに劇中さながら、“夜8時台に番組を無限ループする”テレビ番宣稼働で、公開前後の夜を、二宮と映画『８番出口』が盛り上げます！
■映画『8番出口』二宮和也出演バラエティ番組一覧
※放送日順に記載
フジテレビ『ネプリーグ2時間SP』（二宮和也ゲスト出演）
放送予定日：8月25日（月）19：00〜21：00（2時間SP）
TBS『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』（二宮和也ゲスト出演）
放送予定日：8月27日（水）20：30〜21：58（90分SP）
TBS『バナナサンド』（二宮和也ゲスト出演）
放送予定日：9月2日（火）20：00〜20：55
TBS『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（二宮和也：ターゲット/小松菜奈・河内大和：仕掛人）
放送予定日：9月4日（木）19：00〜21：40（SP）
テレビ朝日『ポツンと一軒家』（二宮和也ゲスト出演）
放送予定日：9月7日（日）19：54〜20：56
TBS『ニノなのに』（二宮和也：レギュラー出演/河内大和：ゲスト出演）
放送予定日：9月10日（水）20：00〜21：58（2時間SP）
【動画】二宮和也が迷い込む…『8番出口』予告
2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏がたったひとりで制作し、全世界累計170万ダウンロードを突破し、瞬く間に社会現象となった、“異変”探し無限ループゲーム『8番出口』が実写映画化。
通路のどこかに【異変】があれば引き返し、なければそのまま前に進む。【1番出口】【2番出口】【3番出口】……正しければ【８番出口】に近づき、見落とすと【0番出口】に戻る。次々と現れる不可解な異変を見つけ、絶望的にループする無限回廊から抜け出すことができるのか。
『ニノなのに』では、商店街に仕込まれた異変を探すロケを行い、『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』では、7月22日に実施した「88ｍ無限ループカーペットアライバル」のイベント＆取材に番組が潜入。作中では“迷う男”役として数々の異変を探してきた二宮をターゲットに、小松菜奈と河内大和という、演技派二人も仕掛人として参加し、番組が仕込んだ8つの異変に気付けるか？といった映画『8番出口』とコラボしたスペシャル企画も実施する。（ともにTBS系）
まさに劇中さながら、“夜8時台に番組を無限ループする”テレビ番宣稼働で、公開前後の夜を、二宮と映画『８番出口』が盛り上げます！
■映画『8番出口』二宮和也出演バラエティ番組一覧
※放送日順に記載
フジテレビ『ネプリーグ2時間SP』（二宮和也ゲスト出演）
放送予定日：8月25日（月）19：00〜21：00（2時間SP）
TBS『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』（二宮和也ゲスト出演）
放送予定日：8月27日（水）20：30〜21：58（90分SP）
TBS『バナナサンド』（二宮和也ゲスト出演）
放送予定日：9月2日（火）20：00〜20：55
TBS『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（二宮和也：ターゲット/小松菜奈・河内大和：仕掛人）
放送予定日：9月4日（木）19：00〜21：40（SP）
テレビ朝日『ポツンと一軒家』（二宮和也ゲスト出演）
放送予定日：9月7日（日）19：54〜20：56
TBS『ニノなのに』（二宮和也：レギュラー出演/河内大和：ゲスト出演）
放送予定日：9月10日（水）20：00〜21：58（2時間SP）