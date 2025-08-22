『正反対な君と僕』クラスメイト役3人発表 谷口夢奈・平林瑚夏・岩田アンジ【コメント全文】
テレビアニメ『正反対な君と僕』が、2026年1月よりMBS・TBS系全国 28局ネットにて毎週日曜午後5時より放送される。鈴木＆谷のクラスメイト３人のキャストが発表され、渡辺役は谷口夢奈、佐藤役は平林瑚夏、山田役は岩田アンジが担当する。
【写真】可愛い新人声優！谷口夢奈、平林瑚夏ら3人
『正反対な君と僕』は、周りの目を気にしてしまう元気女子・鈴木と、自分の意見をはっきり言える物静か男子・谷くんとのラブコメディー。周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みする片思いの鈴木の様子を描いたストーリーとなっている。
漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて2022年5月より連載がスタートし、2024年11月25日に最終回を迎えた。コミックスの累計発行部数は145万部を突破している。
■渡辺役：谷口夢奈コメント
この度、渡辺役を演じさせていただくことになりました谷口夢奈です。演じる上で最初はなかなか自分が思うように出来ず苦戦してしまったのですが、今は“明るく”“ハッピーに”“自分の気分で”をベースに、段々ナベが自分の中に染み込んでいく感覚を掴めてとても楽しく演じさせていただいております。周りにナベがいたらな〜と思ってもらえるようなマイペースなナベをお届けしつつ、鈴木や谷くんの恋愛模様に発狂していただけたらと思います♪
■佐藤役：平林瑚夏コメント
佐藤役の平林瑚夏です。今回初めてアニメにレギュラーで出演させていただくので、緊張しながらも、毎回とてもあたたかいアフレコ現場に背中を押されながら臨みました。佐藤はクールで聡明。そして時折、鈴木やナベに放つズバッとしたツッコミが実に鮮やかで……収録中も「この言い方良いな〜〜」と感じる瞬間が何度もありました。
サラっとフラット、だけどブレない。そんな佐藤が大好きなんです。私自身も、みんなの展開にキュンキュンしながら、この作品の明るさや、丁寧に編まれた温度感を感じつつ楽しく演じました。最後まで一緒にワクワクドキドキしていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします！
■山田役：岩田アンジコメント
原作からこの作品のファンで、もしアニメ化するなら山田役をやりたい！と思い、密かに練習をしていました。見た感じはちょっと軽くてお調子者ですが、でも中身はとっても素直で優しくていいやつ。演じる上では、そんな山田の魅力を精一杯出すことができたらと思っています。山田のハツラツとした雰囲気は、等身大の自分自身から引き出せる部分も多いと思うので、気負いすぎずに、素直な気持ちで臨んでいきたいです！よろしくお願いします！
