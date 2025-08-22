¿åÃ«Àé½Å»Ò¡¢4ÅÙÌÜ¤Î50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ÏÍÎÉ÷¼Çµï¤Ë½éÄ©Àï¡¡²ñ¸«¤Ï¡Èµ¼Ô¡ÉÍðÆþ¤Ç½Ð±é¼Ôº¤ÏÇ
Í§¶á¡Ê52¡ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ëÂçÊª±é²Î²Î¼ê¡¢¿åÃ«Àé½Å»Ò¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¡Ö¿åÃ«Àé½Å»Ò50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡×¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
19Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö50¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡×¡£Âè1Éô¤Ç¤ÏÍÎÉ÷¼Çµï¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖCAKUGO¡Ê¥«¥¯¥´¡Ë¡×¡¢Âè2Éô¤Ç¤Ï¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë²ÎÍØ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖÀé½Å»Ò¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ò¹Ô¤¦¡£ÍÎÉ÷¼Çµï¤Ï½éÄ©Àï¤È¤¤¤¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆæÂ¿¤ÅÁÀâ¤Î½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤ë¡£
²ñ¸«¤Ë¤ÏÂè1Éô¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÅª¾ì¹À»Ê¡Ê56¡ËÀ¸¶ðÎ¤Æà¡Ê29¡Ë¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¢¥í¥Ð¡¼¥È½©»³Îµ¼¡¡Ê47¡ËÊ±¤¹¤ëÁÒ¤¿¤±¤·¤é¤¬½ÐÀÊ¡£²ñ¸«Ãæ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¸ãÏºA¡Ê54¡ËÊ±¤¹¤ë¿·Ê¹µ¼Ô¤Î»ÔÂ¼µ¼Ô¤¬ÍðÆþ¤·¡¢ÁÒ¤é¤ÈÅÜÌÄ¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿åÃ«¤Ï¡Ö²ñ¸«¤Ï¹Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£º£¤«¤é¤ï¤¯¤ï¤¯¤É¤¤É¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·Î¸Å¤ä¥ê¥Ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£