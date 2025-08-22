南沙良が、自身初の海外作品となる香港映画『ROAD TO VENDETTA』にヒロイン役で出演することが発表された。

本作は、香港の映画会社mm2 Hong Kongとユニバーサル・ピクチャーズがタッグを組んだアクション映画。リョン・コイインが監督を務め、マニ・マンがプロデュースを担当した。香港では12月4日に公開される。

主人公の殺し屋を『カウントダウン』のジェフリー・ガイが演じ、南のほか、竹中直人と斎藤工が日本人キャストとして出演している。

さらに本作は、アメリカで開催される世界的映画祭「Fantastic Fest 2025」のコンペティション部門に選出され、ワールドプレミア上映されることも決定。マニ・マンは「『イップ・マン 葉問』や『導火線 FLASH POINT』以来、香港映画がこの映画祭に選出されるのは十数年ぶりの快挙」と語っている。

南が演じるのは、日本人少女・雲。物語は、謎の暗殺者組織に属する殺し屋No.4（ジェフリー・ガイ）が、ヤクザのボスを暗殺するため日本に送られるところからスタート。しかし殺し屋No.4は依頼主の雲によって予期せぬ奇襲に遭ってしまう。復讐を誓う雲は全財産を投じてNo.4を雇い、自身の復讐計画に巻き込もうとする。南は本作で新境地となる本格アクションにも挑んでいる。

南は「自分にとって初めての挑戦が多い作品で緊張やプレッシャーもありましたが、それ以上に楽しさを感じていました」とコメントを寄せている。

南沙良（雲役）コメント

映画『ROAD TO VENDETTA』に出演させていただきます。自分にとって初めての挑戦が多い作品で緊張やプレッシャーもありましたが、それ以上に楽しさを感じていました。天真爛漫な可愛らしさを持っている雲は、演じていてとても新鮮でしたし、雲のまっすぐな想い、No.4の存在に何度も心を動かされました。そしてアメリカの映画祭 「Fantastic Fest2025」に選出されること、大変光栄に思います。世界初上映ということで、先行してご覧いただく皆さまがどう感じられるか、とても楽しみです。（文＝リアルサウンド編集部）